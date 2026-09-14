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Caso Master

Subprocurador escolhido por Gonet para atuar no caso Master divide disciplina na USP com Moraes

André de Carvalho Ramos e ministro do STF são professores de matéria criada em maio na Faculdade de Direito

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O ministro Alexandre de Moraes (STF) está no centro das últimas revelações da PF no caso MasterO ministro Alexandre de Moraes (STF) está no centro das últimas revelações da PF no caso Master - Foto: Victor Piemonte/STF

O subprocurador-geral da República André de Carvalho Ramos, escolhido pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, para atuar nos processos do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), divide com o ministro Alexandre de Moraes uma disciplina de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

A cadeira, criada e ativada em 20 de maio deste ano, também tem entre os professores o ministro do Tribunal Superior Eleitoral André Ramos Tavares.

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A escolha de André de Carvalho Ramos para atuar no caso Master foi formalizada por Gonet em portaria de 11 de setembro.

O documento também designou o subprocurador-geral Antonio Edílio Magalhães Teixeira.

Os dois passaram a atuar, em colaboração com o procurador-geral e o vice-PGR, Hindenburgo Chateaubriand Filho, em todos os feitos judiciais e extrajudiciais relacionados ao caso.

A designação foi feita após a atuação de Gonet no caso Master ser alvo de questionamentos por seu nome ter sido citado em mensagens do banqqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Master.

Em uma das conversas reveladas, a PF aponta que Gonet trata com interlocutores ligados ao banqueiro sobre um fórum jurídico promovido pelo Banco Master em Londres.

Em março de 2025, também houve contatos entre Gonet e Ciro Soares, ex-defensor do banco, que encaminhou as mensagens ao banqueiro.

As mensagens mostraram ainda que Gonet manifestou interesse em participar de uma edição do evento em Londres e escreveu “Oba! Tomara que tenha charuto e Macallan”.

Segundo o material apreendido pela PF, o procurador-geral também havia participado da primeira edição do fórum, promovida no ano anterior e patrocinada por Vorcaro.

A disciplina que o auxiliar de Gonet e Moraes dividem na USP se chama “Direito Digital — Novos desafios da Democracia, Constituição, Direitos e Desenvolvimento” e aborda temas relacionados à democracia e ao ambiente digital, incluindo liberdade eleitoral, desinformação, plataformas digitais, direitos fundamentais, liberdade de expressão, jurisdição e o papel do Judiciário na chamada era digital.

O programa prevê aulas teóricas e práticas, seminários, análises críticas, leituras obrigatórias e avaliações escritas. E

ntre os assuntos previstos estão democracia digital, igualdade e liberdade eleitoral, combate ao populismo nas redes sociais, liberdade de expressão, direitos fundamentais no ciberespaço e o papel do Judiciário no ambiente digital.

A bibliografia indicada também inclui obras de Alexandre de Moraes e de André Ramos Tavares. O programa cita, entre outros trabalhos, o livro “Direito Constitucional”, de Moraes, e “Curso de Direito Constitucional”, de Tavares.

A informação sobre a atuação conjunta de Moraes e do subprocurador na disciplina foi revelada pelo site Metrópoles e confirmada pelo GLOBO.

A coincidência acadêmica ocorre justamente enquanto os dois passam a ter papéis distintos dentro do caso Master, com Moraes no centro de um procedimento que será analisado pelo STF e André de Carvalho Ramos designado para atuar pela Procuradoria-Geral da República nos processos relacionados ao caso.

A Procuradoria-Geral da República foi procurada para comentar, mas não respondeu.

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