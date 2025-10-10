A- A+

Supremo Tribunal Federal Sucessor de Barroso, que será indicado por Lula ao STF, deve herdar casos da Lava-Jato Barroso, que anunciou aposentadoria, herdou processos de Edson Fachin

O ministro que será indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal ( STF), na vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, deve ser o relator dos processos remanescentes da Operação Lava-Jato.

Barroso foi relator desses casos por poucos dias, após Edson Fachin assumir a presidência do STF, na semana passada.

Quando um ministro assume a presidência do STF, ele deixa a relatoria da maioria das ações que estavam sob sua responsabilidade. Os casos são passados, então, para o ministro que está deixando o comando da Corte.

Entre esses casos, estão investigações contra o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro Geddel Vieira Lima.

Edson Fachin era o relator da Lava-Jato desde 2017, após a morte de Teori Zavascki. Durante esses oito anos, o ministro deu uma série de decisões favoráveis à operação. Nos últimos anos, passou a ficar vencido nos julgamentos que anularam boa parte das decisões.

Além disso, o futuro ministro deve ir para a Segunda Turma, da qual Fachin fazia parte. Também integram o colegiado André Mendonça, Dias Tofolli, Gilmar Mendes e Nunes Marques.

Toffoli é relator de uma série de processos que questionam as provas utilizadas na Lava-Jato e anulou decisões tomadas em processos contra os empresários Marcelo Odebrecht e Leo Pinheiro e contra o ex-ministro Antonio Palocci, entre outros investigados.

Nesses julgamentos, Gilmar Mendes e Nunes Marques costumam validar as decisões de Toffoli, enquanto Fachin e Mendonça votavam contra.

Veja também