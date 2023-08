A- A+

Equador Sucessor de candidato presidencial morto no Equador suspeita de crime internacional Para o comunicador, as autoridades do país devem identificar os vínculos entre as facções equatorianas e os mercenários da Colômbia

O jornalista equatoriano Christian Zurita, escolhido para substituir o candidato à Presidência assassinado Fernando Villavicencio, acredita que uma organização criminosa internacional esteja por trás do homicídio de seu amigo e parceiro de investigações, algumas das quais incomodaram políticos e criminosos poderosos.

Zurita, de 53 anos, assumiu o lugar de Villavicencio na campanha eleitoral após o jornalista ter sido assassinado a tiros por um mercenário colombiano em 9 de agosto. O crime, pelo qual outras seis pessoas foram presas, ainda não foi solucionado.

O novo aspirante à Presidência suspeita que a motivação do homicídio pode estar relacionada a algumas de suas propostas, focadas em atacar as rotas comerciais operadas por traficantes de drogas.

"Tenho quase certeza de que ele foi assassinado porque disse que iria militarizar os portos e vamos manter isso como princípio", disse Zurita nesta quinta-feira em um encontro com a mídia internacional.

Para o comunicador, as autoridades do país devem identificar os vínculos entre as facções equatorianas e os mercenários da Colômbia, país que fornece drogas ao Equador pela fronteira comum.

"Existe uma máfia internacional por trás da morte dele. Não podemos continuar as investigações se não contarmos com a participação da Colômbia. Para entender o crime de Villavicencio, precisamos chegar a um acordo e estabelecer novos laços com a Colômbia", maior produtor de cocaína do mundo, afirmou Zurita, acompanhado de guarda-costas particulares e um policial armado com um fuzil.

Antes de sua morte, Villavicencio denunciou que havia sido ameaçado por Fito, líder de "Los Choneros", uma quadrilha ligada a dissidentes da guerrilha colombiana das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

De acordo com um comunicado recente, a polícia equatoriana só recorreu às forças de segurança do país vizinho para obter os antecedentes criminais dos supostos autores do crime.

Sucessor adequado

Zurita foi aliado de Villavicencio quando ambos divulgaram casos de corrupção nas redes sociais. Após uma importante investigação, denunciaram que o ex-presidente Rafael Correa (2007-2017) havia firmado apoio financeiro com empresários para sua campanha presidencial em troca de contratos estatais.

Correa, que nega as acusações, foi condenado à revelia a oito anos de prisão por corrupção e vive em exílio na Bélgica.

Ele também indicou que o sucessor de Correa, Lenín Moreno (2017-2021), também estaria envolvido em suposta rede de corrupção em uma hidrelétrica, um caso que ainda não foi julgado.

Outro trabalho investigativo do jornalista ultrapassou fronteiras quando envolveu a ex-senadora colombiana Piedad Córdoba, amiga de Correa, e Alex Saab, empresário associado ao chavismo venezuelano preso nos Estados Unidos.

Pela proximidade com Villavicencio, Zurita se considerava o sucessor ideal para assumir suas bandeiras.

"Não tê-lo feito (substituí-lo) teria sido uma traição à sua luta, uma traição ao seu nome", disse.

"Christian Zurita é o único que pode substituir meu filho Fernando. Sou testemunha de uma amizade incrível, é difícil falar de Christian sem Fernando e vice-versa", disse Gloria Valencia, mãe de Villavicencio, ao jornal El Universo.

No primeiro turno, Zurita enfrentará a correísta Luisa González, o líder indígena Yaku Pérez, o direitista Jan Topic e o ex-vice-presidente Otto Sonnenholzner, principais postulantes ao cargo.

De acordo com uma pesquisa da Cedatos, antes de sua morte, Villavicencio era o segundo nas intenções de voto, com 12,5%. No mesmo levantamento, González liderava com 24%, mas sem o percentual necessário (40%) para evitar o segundo turno.

Veja também

CPMI de 8 de janeiro Dino diz que depoimento à CPMI traz peças de quebra-cabeça