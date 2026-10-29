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Sudene lança chamamento público de procura de imóvel

Sessão de abertura de propostas ocorre no dia 17 de novembro

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A medida ocorre em virtude do encerramento do contrato atual, cuja vigência atingiu o limite legal para prorrogaçãoA medida ocorre em virtude do encerramento do contrato atual, cuja vigência atingiu o limite legal para prorrogação - Foto: Divulgação

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) divulgou nesta quarta-feira (28) um chamamento público para procura de imóvel para a instalação da sede da Autarquia. A medida ocorre em virtude do encerramento do contrato atual, cuja vigência atingiu o limite legal para prorrogação.


As especificações técnicas do processo estão disponíveis no site da instituição. As propostas serão recebidas pela comissão de contratação até 10h do dia 17 de novembro, sendo que a sessão de abertura das ofertas ocorre às 10h30 do mesmo dia. Informações relativas ao processo devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail

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