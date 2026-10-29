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Sudene Sudene lança chamamento público de procura de imóvel Sessão de abertura de propostas ocorre no dia 17 de novembro

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) divulgou nesta quarta-feira (28) um chamamento público para procura de imóvel para a instalação da sede da Autarquia. A medida ocorre em virtude do encerramento do contrato atual, cuja vigência atingiu o limite legal para prorrogação.



As especificações técnicas do processo estão disponíveis no site da instituição . As propostas serão recebidas pela comissão de contratação até 10h do dia 17 de novembro, sendo que a sessão de abertura das ofertas ocorre às 10h30 do mesmo dia. Informações relativas ao processo devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail

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