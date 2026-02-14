acordo
Suíça confirma negociações entre EUA e Irã em Genebra na próxima semana
Monarquia do Sultanato de Omã acolherá conversas entre os Estados Unidos e o Irã para limitar o programa nuclear iraniano
A Suíça anunciou, neste sábado (14), a retomada das conversas entre Estados Unidos e Irã em Genebra na próxima semana, sob mediação de Omã, em meio à pressão de Washington para que Teerã conclua um acordo destinado, entre outras coisas, a limitar seu programa nuclear.
“A Suíça está sempre pronta para oferecer os seus bons ofícios para facilitar o diálogo entre Estados Unidos e Irã”, disse à AFP um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Suíça.
Leia também
• Rubio defende Europa forte que apoie visão de mundo de Trump
• Petróleo fecha estável apesar de novas ameaças de Trump contra o Irã
• Trump envia segundo porta-aviões ao Oriente Médio em meio a pressões sobre Irã
"Confirmamos que o Sultanato de Omã acolherá na próxima semana, em Genebra, conversas entre Estados Unidos e Irã. A Suíça acolherá e apoia estas conversas", acrescentou.