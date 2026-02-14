A- A+

acordo Suíça confirma negociações entre EUA e Irã em Genebra na próxima semana Monarquia do Sultanato de Omã acolherá conversas entre os Estados Unidos e o Irã para limitar o programa nuclear iraniano

A Suíça anunciou, neste sábado (14), a retomada das conversas entre Estados Unidos e Irã em Genebra na próxima semana, sob mediação de Omã, em meio à pressão de Washington para que Teerã conclua um acordo destinado, entre outras coisas, a limitar seu programa nuclear.

“A Suíça está sempre pronta para oferecer os seus bons ofícios para facilitar o diálogo entre Estados Unidos e Irã”, disse à AFP um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Suíça.

"Confirmamos que o Sultanato de Omã acolherá na próxima semana, em Genebra, conversas entre Estados Unidos e Irã. A Suíça acolherá e apoia estas conversas", acrescentou.

