Justiça

Superintendência da PF pede "celeridade" no atendimento de Jair Bolsonaro, se houver necessidade

Ex-presidente está preso em uma cela especial do prédio desde o dia 22 de novembro

Ex-presidente Jair Bolsonaro preso na sede da Polícia Federal (PF), em BrasíliaEx-presidente Jair Bolsonaro preso na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília - Foto: Sérgio Lima/AFP

A chefia da superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal enviou um ofício ao Corpo de Bombeiros pedindo "celeridade" no atendimento médico ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso haja necessidade. Bolsonaro está preso em uma cela especial na superintendência desde o dia 22 de novembro.

"Formalizamos o pedido de celeridade no atendimento ao custodiado, senhor Jair Messias Bolsonaro, sempre que houver necessidade", diz o texto, enviado no dia 27 de novembro.

No pedido, a PF diz que o motivo é o quadro de saúde do ex-presidente, que tem sofrido com crises de soluço e vômito decorrentes de cirurgias feitas no abdomen. O ex-presidente ainda tenta se recuperar das sequelas do ataque a faca ocorrido durante a campanha eleitoral de 2018.

"A solicitação se dá em razão o seu estado de saúde. Informamos que o custodiado encontra-se recolhido nesta Superintendência da Polícia Federal", acrescentou o texto.

