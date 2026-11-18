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Um dos temas mais discutidos no projeto de ajuste fiscal proposto pelo Governo Lula (PT) é o dos supersalários e penduricalhos no serviço público, que rendem muita polêmica. Para o pernambucano Og Fernandes, que se aposentou na semana passada como ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o assunto rendeu até uma grande investigação no Poder Judiciário, que foi a Operação Faroeste. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o ex-magistrado cravou: o problema ocorre na Justiça estadual, não na federal.

“Gosto de ser sincero e de botar os pingos nos ‘is’. Supersalários são uma criação dos tribunais de justiça estaduais. A Justiça Federal, de maneira geral, posso assegurar, não passou por esse tipo de manipulação de recursos públicos. Ao contrário. Os salários que a Justiça Federal brasileira adotava, de primeiro grau e nos Tribunais Regionais Federais, passam longe desse tipo de situação. O país passou por uma febre de vantagens, que seriam cômicas se não fossem trágicas, nos diversos tribunais de justiça estaduais”, disparou Og.

O ex-ministro não quis citar casos individualmente diante dos Tribunais de Justiça de 26 estados e do Distrito Federal, mas afirmou que houve uma “ação entre amigos” em alguns locais. “Envolveu Legislativo, Executivo e Judiciário, e este, com a autonomia e a independência que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, conseguiu fazer a aprovação nas Assembleias Legislativas de propostas que eram risíveis. Isso engordou os vencimentos da magistratura nesses estados de uma maneira insuportável, diria até escandalosa. Em boa hora, senão de forma tardia, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) paralisaram esse tipo de manobra, exercendo uma efetiva fiscalização desses poderes”, completou.

Por outro lado, Og disse considerar “demagógicos” comentários de que o salário de um juiz seria quase vinte vezes maior que o salário mínimo de um trabalhador brasileiro. “Não é que o trabalho de um operário deva ser valorizado de forma adequada, mas é preciso perceber todas as categorias profissionais no Brasil, incluindo a magistratura, no devido patamar em que têm suas responsabilidades. Um juiz faz interdição de pessoas, separa casais, define com quem os filhos vão morar numa relação conjugal desgastada. O juiz prende. Nesse sentido, há um cenário de atividades, obrigações e deveres que nos leva a uma categoria que tem que ser interpretada como de muita responsabilidade, e que deve ser remunerada de acordo com esses compromissos. Porém, a profissão de magistrado não é uma que gere riqueza. O juiz brasileiro vive com certa comodidade como uma pessoa de classe média”, pontuou.

Sob a discussão da reforma do Poder Judiciário, Og ponderou que o tema precisa ser debatido com responsabilidade. Ele ressaltou a importância dos exemplos do passado, quando outros processos de mudança naquele poder não surtiram efeitos esperados. “Todas as reformas ocorridas no Poder Judiciário neste país, quando vêm de setores externos, não significaram uma melhora expressiva dentro deste poder”, observou.

O ex-ministro narrou os episódios a partir de pesquisas que realizou para seu mais recente livro, “A Corte e o Poder: Constituições de Mais e Constitucionalismo de Menos”, lançado na semana passada, em Brasília. “As duas grandes reformas aplicadas notadamente sobre o STF, que parece que é o foco, foram para ajustar o tribunal ao pensamento do ditador ou do presidente autoritário da época. Getúlio Vargas manipulou a idade dos ministros, o quórum e colocou no STF 21 novos ministros, à feição daquilo que ele entendia que seriam magistrados do perfil maleável ou simpático a ele. Ele aposentou compulsoriamente ministros do STF. E esse fato se repetiu após 1964, no final do governo Castelo Branco, que aposentou o mandato de três ministros. Depois mais dois, em solidariedade, pediram aposentadoria. E, posteriormente, Adauto Lúcio Cardoso, que Castelo havia indicado, em face da aprovação de uma lei que introduzia a censura, deixou o STF inconformado. Então, tomando como parâmetro a história política brasileira, uma reforma sem consultar o Supremo, de goela abaixo, não foi saudável e não avançou como desejaria a sociedade brasileira”, elencou Og Fernandes.

“Agora, estamos num estado democrático de direito. Não é possível uma reforma sem ouvir o STF e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sem ouvir os segmentos do Judiciário, para que eles possam contribuir efetivamente, conhecendo e tendo a experiência do que é integrar este poder, para que se possa ter uma modificação de forma eficaz, eficiente, que produza efeitos. Podemos caminhar neste sentido”, concluiu.

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