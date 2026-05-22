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Crime Suplente de Alcolumbre usava influência política no Dnit e fez saques de R$ 3 milhões, diz PF Investigação aponta desvios em contratos para obras no Amapá; investigados negam irregularidade

A Polícia Federal aponta que o empresário Breno Chaves Pinto, segundo suplente do senador Davi Alcolumbre (União-AP), utilizava sua influência política para indicar cargos estratégicos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Amapá, a fim de favorecer empresas ligadas a ele em licitações da autarquia.

Ele foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, tráfico de influência e corrupção ativa.

O relatório final da investigação também aponta movimentações consideradas suspeitas de pelo menos R$ 3 milhões em saques em espécie realizados pelo empresário e empresas associadas a ele. Procurado, Chaves Pinto disse que irá se manifestar após “tomar conhecimento do relatório final”.

Por meio de nota, Alcolumbre afirmou que "não possui qualquer relação com a atuação empresarial de seu suplente, tampouco interfere na contratação de empresas ou em decisões administrativas do Dnit".

O Dnit disse que “colabora integralmente com as investigações e repudia qualquer prática fraudulenta ou de corrupção”. O relatório que indiciou Chaves Pinto, obtido pelo GLOBO, foi encaminhado à 4ª Vara Federal em Macapá.

Além do empresário, o superintendente do Dnit no Amapá, Marcello Vieira Linhares, foi indiciado por associação criminosa, fraude à licitação e violação de sigilo funcional.

Os investigadores afirmam que, após a nomeação de Linhares para o comando regional do Dnit, além de outros dois servidores na estrutura da autarquia, empresas ligadas a Chaves Pinto passaram a vencer licitações relevantes no estado.

A PF aponta suspeitas de direcionamento em ao menos quatro pregões do Dnit relacionados a obras de manutenção da BR-156, principal rodovia do Amapá, em contratos que somam mais de R$ 60 milhões.

Perícias realizadas pela corporação identificaram indícios de “conluio”, “propostas fictícias ou de cobertura” e um “processo de carta marcada” para favorecer empresas previamente escolhidas.

O relatório também detalha movimentações financeiras consideradas atípicas. De acordo com informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), empresas ligadas a Chaves Pintos movimentaram cerca de R$ 3,05 milhões em espécie no período analisado.

Entre os episódios descritos está um saque de R$ 350 mil realizado diretamente por Chaves Pinto em janeiro de 2024. Como revelou o GLOBO, após deixar a agência bancária, o empresário entrou em um carro que pertencia a uma empresa de primos de Alcolumbre.

Posto de gasolina

Outro ponto que chamou atenção dos investigadores foi o fluxo financeiro envolvendo um posto de combustível no Amapá. A PF afirma que uma empresa de Chaves Pinto realizou duas transferências de R$ 600 mil e R$ 400 mil para o estabelecimento em um intervalo aproximado de um mês.

Segundo a corporação, o estabelecimento recebeu mais de R$ 3 milhões das empresas investigadas no período analisado, valor incompatível, segundo a PF, com o abastecimento de combustível.

O relatório registra ainda transferências para pessoas físicas com vínculos no serviço público. Além das suspeitas financeiras, a PF encontrou mensagens trocadas entre o superintendente do Dnit e representantes das empresas investigadas.

Em um dos diálogos, o servidor público envia prints internos do sistema do órgão com informações sobre possível desclassificação de empresas concorrentes antes da divulgação pública.

Os investigadores também registraram encontros fora da sede do Dnit, inclusive em hotéis, além de mensagens em que Linhares pede que um representante das empresas leve um “pendrive” para uma reunião.

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