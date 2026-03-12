Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Investigação

PF flagra suplente de Davi Alcolumbre saindo de agência bancária com R$ 350 mil em espécie

Breno Chaves Pinto também foi visto entrando em um carro registrado em nome de uma empresa ligada a familaires do senador

Reportar Erro
Breno Chaves Pinto saindo de agência bancáriaBreno Chaves Pinto saindo de agência bancária - Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) flagrou o empresário Breno Chaves Pinto, segundo suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), saindo de uma agência bancária com R$ 350 mil em espécie.

O episódio consta em relatório de monitoramento da investigação que apura fraudes em licitações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Amapá, obtido pelo GLOBO.

Na ocasião, Chaves Pinto também foi visto entrando em um carro registrado em nome de uma empresa pertencente a primos de Alcolumbre.

Leia também

• PT apresenta quinto pedido de CPI para investigar caso Master

• Elon Musk diz que prisão de Moraes "está a caminho" por envolvimento com Banco Master

• Aliados de Alcolumbre esperam que encontro com Lula ocorra nesta quinta e distensione relação

A PF apura a suspeita de que o empresário é um dos líderes de uma organização criminos suspeita de conluio e simulação de competitividade em licitações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do Amapá.

De acordo com o inquérito, o suplente de Alcolumbre atuava como líder de um dos núcleos do esquema.

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter