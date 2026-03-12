A- A+

Investigação PF flagra suplente de Davi Alcolumbre saindo de agência bancária com R$ 350 mil em espécie Breno Chaves Pinto também foi visto entrando em um carro registrado em nome de uma empresa ligada a familaires do senador

A Polícia Federal (PF) flagrou o empresário Breno Chaves Pinto, segundo suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), saindo de uma agência bancária com R$ 350 mil em espécie.

O episódio consta em relatório de monitoramento da investigação que apura fraudes em licitações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Amapá, obtido pelo GLOBO.

Na ocasião, Chaves Pinto também foi visto entrando em um carro registrado em nome de uma empresa pertencente a primos de Alcolumbre.

A PF apura a suspeita de que o empresário é um dos líderes de uma organização criminos suspeita de conluio e simulação de competitividade em licitações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do Amapá.

De acordo com o inquérito, o suplente de Alcolumbre atuava como líder de um dos núcleos do esquema.

