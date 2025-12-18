A- A+

CÂMARA DOS DEPUTADOS Suplente de Eduardo Bolsonaro já foi comunicado para assumir mandato definitivo; saiba quem é Missionário José Olímpio retorna à Câmara dos Deputados, onde esteve por duas legislaturas

O suplente Missionário José Olímpio afirmou nesta quinta-feira (18) que já foi formalmente comunicado pela Câmara dos Deputados para assumir, de forma definitiva, o mandato deixado por Eduardo Bolsonaro, cassado por excesso de faltas regimentais.

— Já fui formalmente comunicado pela Câmara dos Deputados para assumir o mandato, conforme os trâmites regimentais.

A convocação ocorre após a Mesa Diretora da Câmara declarar a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro por ato administrativo, sem votação em plenário. O deputado ultrapassou o limite de ausências permitido pelo Regimento Interno da Casa.

Fora do país há meses, Eduardo também é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter articulado, nos Estados Unidos, sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros da Corte.

José Olímpio disse que, ao assumir a vaga, sua atuação no Congresso será pautada por uma agenda conservadora.

— Minha atuação será pautada pela defesa dos interesses da população brasileira, com foco em pautas sociais, liberdade religiosa, fortalecimento da família, geração de emprego e desenvolvimento social — disse.

Quem é Missionário José Olímpio

Missionário evangélico e político veterano, José Olímpio retorna à Câmara após já ter exercido dois mandatos anteriores como deputado federal por São Paulo, entre 2011 e 2019.

Filiado ao PL, construiu sua trajetória parlamentar com forte ligação à bancada evangélica e a pautas de costumes, mantendo atuação recorrente em temas ligados à liberdade religiosa, família e políticas sociais.

Ao longo da carreira, integrou frentes parlamentares de perfil conservador e se alinhou ao bolsonarismo, embora não faça parte do núcleo mais próximo da família Bolsonaro.

Seu perfil é o de um parlamentar ideológico, com discurso voltado ao eleitorado religioso e presença constante em debates sobre valores morais no Congresso.

Com a cassação de Eduardo Bolsonaro, José Olímpio assume como primeiro suplente do PL em São Paulo. Ele era o segundo na escala e se tornou o primeiro da fila após Adilson Barroso ter assumido, nesta semana, o mandato de Carla Zambelli.

Por já ter exercido o mandato durante uma licença-médica, ele já tomou posse e não precisará repetir a solenidade. Ele assume o mandato definitivo automaticamente, após a conclusão dos trâmites administrativos internos da Câmara.

Veja também