Suplente de Flávio Bolsonaro se filia ao Republicanos a convite de aliado de Lula

A- A+

O empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), acertou sua filiação ao Republicanos, cujo diretório fluminense passou a ser comandado em abril pelo prefeito de Belford Roxo, Waguinho. A aproximação do empresário com Waguinho, aliado do presidente Lula (PT) e marido da ministra Daniela Carneiro (Turismo), ocorre em meio a articulações para as eleições municipais de 2024.

Marinho foi um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018, mas rompeu com o então chefe do Executivo no início do mandato. Ele chegou a assumir o comando do PSDB no Rio com apoio do então governador de São Paulo, João Doria, que articulava uma candidatura presidencial, mas deixou o partido após a empreitada naufragar.

No segundo turno de 2022, Marinho participou de um ato de apoio à candidatura de Lula em São Paulo. O ingresso de Marinho no Republicanos deve ser formalizado neste sábado, dia em que Waguinho apresentará também a nova executiva estadual do partido.

Segundo Marinho, o partido deverá trabalhar por uma candidatura própria à prefeitura do Rio:

- O Republicanos terá uma candidatura que represente o partido na capital em 2024. Com a liderança do Waguinho, o partido vai se fazer presente na disputa por prefeituras -- declarou o empresário, que classificou o prefeito de Belford Roxo como "maior liderança popular da Baixada Fluminense".

Após o rompimento entre Marinho e a família Bolsonaro, ambas as partes ensaiaram um armistício no início deste ano, quando Flávio articulava uma candidatura à prefeitura do Rio. Por ser o primeiro suplente, Marinho assume a cadeira do filho mais velho de Bolsonaro no Senado em caso de vacância.

Flávio, no entanto, recuou na movimentação para concorrer à prefeitura em 2024 após uma intervenção pública do pai.

Veja também

depoimento Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro à PF em apuração sobre Marcos do Val