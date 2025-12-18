A- A+

Câmara dos Deputados Suplente de Ramagem diz que pedirá exoneração do governo do Rio para assumir mandato; saiba quem é Dr. Flávio, atual secretário no governo do Rio, vai conversar com Cláudio Castro; na próxima semana, viaja à Brasília para regularizar sua situação como deputado federal

Suplente do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), o ex-deputado Dr. Flávio afirmou nesta quinta-feira que pedirá exoneração do cargo que ocupa no governo do Rio de Janeiro para assumir definitivamente o mandato na Câmara dos Deputados. Atualmente secretário estadual, ele disse já ter sido comunicado oficialmente pela Câmara sobre a convocação.

— Acabei de receber o comunicado da Câmara me convocando para o mandato definitivo. Preciso pedir exoneração porque estou secretário. Vou falar com o governador e vou a Brasília na semana que vem regularizar a situação definitiva — afirmou.

A convocação ocorre após a Mesa Diretora da Câmara cassar o mandato de Alexandre Ramagem por ato administrativo, sem votação em plenário. Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão no processo que apura a tentativa de golpe de Estado. A condenação inviabilizou o exercício do mandato parlamentar, levando a Mesa a declarar a perda da cadeira com base no artigo 55 da Constituição.

Dr. Flávio explicou que não precisará tomar posse novamente, pois já exerceu o mandato de deputado federal de forma temporária, quando assumiu a vaga aberta por Carlos Jordy durante a campanha do parlamentar à Prefeitura de Niterói.

Ao comentar o desfecho envolvendo Ramagem, o suplente adotou um tom pessoal e afirmou lamentar a cassação.

— Convivi pouco com o Ramagem, mas ele sempre foi cordial comigo e me deu orientações nos quatro meses que passei na Câmara. Não temos relação de amizade, mas gostava dele — afirmou.

Quem é Dr. Flávio

Médico veterinário e produtor rural, Dr. Flávio é filiado ao PL e construiu sua trajetória política no interior do Rio de Janeiro, com base eleitoral ligada ao setor agropecuário. Antes de chegar à Câmara, ganhou projeção no Executivo estadual ao assumir a Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro, onde passou a integrar o núcleo político do governo Cláudio Castro (PL) e a dialogar diretamente com produtores, cooperativas e entidades do agronegócio.

Na Câmara dos Deputados, exerceu mandato de perfil discreto durante o período em que substituiu Carlos Jordy, alinhado à bancada do PL.

Primeiro suplente da legenda no estado, Dr. Flávio afirmou que assumirá a vaga por ser o primeiro da fila, mas reconheceu resistência pessoal à saída do cargo no Executivo estadual.

— Vou assumir porque sou o primeiro da fila, mas com o coração na mão. Gosto muito da Secretaria da Agricultura, onde estou — declarou.

A expectativa é que o agora deputado deixe formalmente o cargo no governo estadual nos próximos dias e viaje a Brasília na próxima semana para concluir os trâmites administrativos da assunção definitiva ao mandato parlamentar.

