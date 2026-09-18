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Política "Supremo precisa dar respostas à população", afirma ex-presidente da OAB Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entre 2019 e 2022, o pernambucano Felipe Santa Cruz foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília"

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entre 2019 e 2022, o pernambucano Felipe Santa Cruz se somou ao coro dos brasileiros envergonhados com a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) da última terça-feira (15). Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele avaliou que o momento é oportuno para se discutir uma grande reforma do Poder Judiciário, criticou a exposição excessiva de ministros e defendeu que o colegiado deveria ter se reunido para buscar uma melhor solução para a crise institucional às vésperas das eleições. “Foi um desserviço ao Brasil e ao próprio Supremo”, cravou Felipe.

Que balanço o senhor faz dessa semana do STF?

Vi com muita preocupação, como todo brasileiro. Primeiro por algumas questões estéticas. Na Faculdade de Direito, aprendemos muito sobre uma certa conduta que se deve ter nos tribunais, e o STF teve uma tarde de muita agressividade na terça-feira. Em vários momentos a sessão passou do que era aceitável. Foi um desserviço ao Brasil e à própria corte magna.

A corte está de fato dividida, com grupos do ministro Alexandre de Moraes e do ministro André Mendonça?

Eu reconheço, não sou ingênuo, que o país está muito polarizado, e essa polarização muitas vezes leva as pessoas a se excederem na paixão do debate. Mas acho que o Supremo é não só a corte magna da República, é quem fala por último, inclusive no conflito entre os outros poderes. Então há que se resguardar uma certa solenidade, que foi abandonada. Compreendendo as paixões envolvidas, as vidas, reputações, mas acho que foi um desserviço. Além disso, uma preocupação que tenho é que o STF dê respostas à população. Porque infelizmente a agenda do STF acabou sendo um grande tema eleitoral. Estamos a três semanas da eleição presidencial, uma eleição bastante fria pelas ruas, e o tema que vejo nas rodas de conversa é o STF. Foi até dito pela ministra Cármen Lúcia. Isso é muito perigoso, porque o Supremo é o pilar maior que sustenta a democracia brasileira. Ter uma eleição pautada no STF coloca em risco a própria democracia e o estado democrático de direito.

Dá para dizer que é a pior crise da história do STF?

Me preocupa muito essa fragilização do Supremo em pleno processo eleitoral. O Brasil é um estuário histórico de crises institucionais que influenciam as eleições. Temos episódios desse tipo desde a República Velha, passando por 1945, por 1954, pela posse de Juscelino (Kubitschek) e em todo o seu mandato, depois nos mandatos do Jânio (Quadros) e Jango (João Goulart), então somos gatos escaldados. A defesa da democracia e do estado democrático de direito no Brasil é obrigação de todos nós, seja de esquerda, direita ou centro. Porque a democracia é frágil na história brasileira.

O Supremo está mais exposto nos últimos anos, isso não é culpa da postura dos próprios ministros?

Eu sou crítico à TV Justiça passar todos os julgamentos. Acho que certas coisas precisam de solenidade. A corte magna americana, por exemplo, não tem esse tipo de transmissão. Mas essa é a realidade brasileira, a partir da presidência do ministro Marco Aurélio Melo. Então, em horário nobre, com as emissoras do país inteiro cobrindo, as rádios, diante do olhar de todos os brasileiros, acho que o Supremo não teve uma tarde feliz. E isso é difícil de não se reconhecer.

Mas esse processo de midiatização dos ministros já vem de muito tempo, talvez desde o mensalão...

Há de se fazer uma preservação dos ministros como pessoas públicas. O Brasil, por um processo histórico, transformou os ministros não só em agentes políticos, mas em personas quase do dia a dia do brasileiro. Isso é muito difícil, estando no tribunal, porque o ministro tem que aplicar a lei. Dia desses peguei o mesmo avião que um ministro, e todos os passageiros o conheciam. Então é ruim transformar um julgamento do Supremo em papo de bar. Deveria haver nesse repensar institucional um caminho de preservar mais os tribunais dessas paixões que estão na rua. No primeiro momento eles podem ser aplaudidos, mas as paixões de hoje cobram demais amanhã.

Pesquisas recentes já apontavam uma queda de popularidade do STF, justamente diante dessa polarização. Essa credibilidade deve cair mais depois desta semana?

O povo brasileiro espera muito do Supremo. Esse é o problema, porque o Supremo fala por último. E o STF veio acumulando poderes nas últimas duas décadas. A partir das privatizações, houve uma compreensão de que os juízes de primeira instância geravam decisões contraditórias e que era preciso, para dar segurança jurídica ao ambiente de negócios no Brasil, centralizar as decisões do Poder Judiciário nas cortes superiores. Infelizmente esse processo que trouxe muito poder ao Supremo também foi acompanhado de uma fragilização do Legislativo, que todos sabemos que perdeu muito de sua qualidade. E também do Executivo, a partir das crises do mensalão, por todo o processo de relação com o Legislativo, pelo presidencialismo de coalizão. O Poder Judiciário foi acumulando muitos poderes, e quando isso acontece no Brasil também se acumula muito dinheiro, muito prestígio. E alguns abusaram desse poder, hoje isso parece claro. E nesse momento, a três semanas de uma eleição presidencial, é muito triste ver que o Supremo também está levado por esse rio de problemas da institucionalidade brasileira que atravessa os três Poderes.

Na sua visão, as provas contra o ministro Alexandre de Moraes são contundentes?

Sou advogado de defesa. Enquanto presidente da OAB, várias vezes entendi que meu papel era ser contra-majoritário. Acho que é inegável que há indícios, inclusive de participação de outros ministros. Penso que nessa hipertrofia do Poder Judiciário, são cotidianas as desconfianças, as máculas. Houve uma exorbitância nos últimos anos, saindo do natural da atividade. Não quero dizer que não existam parentes de ministro que sejam ótimos advogados, é obvio que existem. Mas em qualquer corredor de fórum do Brasil hoje existem histórias que não são confortáveis entre o limite da atuação do Judiciário e a atuação dos parentes, e os exageros. Acho que há de se repensar tudo isso, garantindo ao ministro Alexandre a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. A verdade é que não se pode negar que se apure, até pra que se afaste. Dado o direito de defesa ao ministro Alexandre e aos demais ministros citados ou por seus parentes, que se apure se houve ou não algum tipo de contaminação do julgado desses ministros. Agora, colocar para baixo do pano não me parece possível, na medida em que a população brasileira cobra esses esclarecimentos.

E quanto ao adiamento da sessão marcada para o dia 23?

Não entendi muito a perda desse dia, que é semana que vem. Não achei que seria problemático para o ministro Fachin, que é responsável pela pauta, pautar os dois casos, do ministro Mendonça e do ministro Alexandre, para a mesma data. Isso de certa forma distensionaria, e estamos falando de sete dias. Acabou que o debate procedimental tomou conta, evitou o julgamento do mérito e expôs o Supremo a uma tarde extremamente desgastante. O resultado final deixa claro que nada disso encontrará um desfecho nem tão cedo. É um processo que vai tomar conta da pauta do Judiciário e da sociedade por mais alguns meses, na melhor das hipóteses.

Seria prudente o ministro Alexandre de Moraes se afastar para fazer defesa?

Aí é uma decisão que é dele, é difícil avaliar. Eu acharia que sim, penso que nenhum dos dois poderia votar, nem ele nem o ministro Mendonça. Me parece contraditório um processo em que se discute um procedimento de abertura. Nem se chegou à conclusão do que era, não há previsão regimental. Para resguardar o Supremo, seria interessante (o afastamento). O ministro Kássio, citado numa matéria grave, optou por declarar seu impedimento, até alegando uma razão frágil, por estar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não poderia ser impedimento. Se fosse assim, então o ministro André Mendonça também não poderia votar. Há um campo de arbítrio para cada um, mas deveria haver uma conversa colegiada, que encaminhasse uma melhor solução. Como há cinco ministros citados, temos até um problema de quórum, pois o tribunal precisa de seis no colegiado para seguir. Então é delicado, inclusive em relação ao quórum. São questões muito complexas.

O ministro Gilmar Mendes exagerou na postura de ficar na linha de frente?

O ministro Gilmar é conhecido por embates, é o posicionamento dele. Também não concordo com o tempo das decisões do ministro Mendonça, há vácuos absolutamente injustificáveis, processos que andaram a ritmo de bala e outros com passadas de cágado. É preocupante, o Supremo ganhou um protagonismo nesse processo eleitoral. A data da divulgação, às vésperas do 7 de setembro, sabendo que a ultradireita precisava de engajamento, que não há hoje nas ruas. Isto tudo serve de escudo. Não estou acusando, mas deixando a dúvida que o ministro Gilmar apresentou de público. Estou aceitando o argumento, é válido. Era possível fazer tudo isso de uma forma mais solene, sem desgastar tanto o Supremo.

Chegou a hora de rediscutir o modelo de indicação dos ministros?

Eu defendo há muito tempo uma mudança do método de indicação dos ministros do STF. O Supremo, da mesma forma que acumulou poderes e afastou o Judiciário das instâncias, também acumulou poderes no vácuo do Legislativo e do Executivo. Há muito defendo que esse processo fez com que hoje, na sua maioria, claro que há exceções, a indicação do Supremo cabe no conceito de confiança do presidente da vez. Jair Bolsonaro (PL) expressou, no seu método mais rude, o argumento de que indicaria "aquele que bebe cerveja comigo". Mas não é privilégio dele. Michel Temer escolheu, Lula (PT) escolheu. Isso afasta grandes professores, grandes pensadores do direito, da academia. Não quer dizer que muitos que estão lá não tenham viés da academia. Mas eu defendo que seja um mandato fixo de dez anos.

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