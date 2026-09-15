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Política Supremo reforça segurança para garantir sessão sem tumultos A sessão bombástica do STF desta terça (15), para decidir se o ministro Alexandre de Moraes será investigado no escândalo do Banco Master, vai deixar o Brasil de olho grudado em Brasília

A sessão bombástica do STF desta terça-feira (15), para decidir se o ministro Alexandre de Moraes será investigado no escândalo do Banco Master, além de deixar o Brasil de olho grudado em Brasília, fez a Corte tomar todas as providências para evitar problemas de última hora em relação à segurança.

A assessoria do presidente Edson Fachin anunciou que as pessoas que tiverem acesso ao plenário da Corte para o julgamento sobre o ministro Alexandre de Moraes terão seus celulares lacrados em sacolas de segurança. Os aparelhos deverão permanecer desligados durante a sessão. Caso alguém rompa o lacre de segurança, poderá ser retirado do plenário.

Só poderão entrar no plenário pessoas convidadas e o acesso de jornalistas foi barrado. Na entrada, as pessoas autorizadas terão de passar por procedimentos de inspeção de segurança, que incluem portais detectores de metais e equipamentos de raio X. Além disso, parte da Esplanada dos Ministérios estará fechada em razão da sessão de julgamento.

Em nota, a Corte afirmou que o planejamento de segurança da sessão é realizado de forma integrada entre a Secretaria de Polícia Judicial, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o Comando Militar do Planalto, as Forças Armadas, o Gabinete de Segurança Institucional, a Agência Brasileira de Inteligência e as forças de segurança do DF.

A atuação conjunta contempla compartilhamento de inteligência, avaliação de riscos e definição coordenada de efetivos, áreas de responsabilidade, revistas, bloqueios, restrições do espaço aéreo e monitoramento de drones. “O STF integra essas instâncias de coordenação e adotará, em sua área de responsabilidade, as medidas de reforço necessárias”, registrou a Corte em nota.

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