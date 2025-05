Surubim se prepara para o maior São João de sua história, diz Chaparral

A- A+

O prefeito de Surubim, Cléber Chaparral (UB), afirmou que a cidade viverá, este ano, o maior São João de sua história, com uma programação que pretende rivalizar com grandes polos do Estado, como Caruaru, Arcoverde e Petrolina. Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, concedida durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, Chaparral destacou a grandiosidade do evento, que ocorrerá de 9 a 28 de junho, com dois polos de festa e grandes nomes da música nacional.

“Vamos ter Luan Santana, Henrique & Juliano, Wesley Safadão, Maiara & Maraisa, Ana Castela, Alok, Zé Vaqueiro e muitos outros. Mas também vamos valorizar os artistas locais, que estarão presentes em todos os dias de festa”, disse o prefeito. Ele ressaltou que o evento terá um polo na cidade e outro no Parque J. Galdino, tradicional palco da vaquejada. Além disso, serão promovidas apresentações culturais, quadrilhas, cantorias e o São João nas comunidades e escolas.

Planejamento

Chaparral afirmou que planejou a festa desde o ano anterior, antes mesmo de assumir oficialmente o cargo, buscando parcerias para reduzir o impacto nos cofres municipais. “A prefeitura deve entrar com entre R$ 4 e R$ 6 milhões. Conseguimos cerca de 30% com a iniciativa privada e temos esperança de apoio do governo estadual. Também firmamos parcerias com o Banco do Nordeste, Banco do Brasil e outras empresas", explicou.

Para viabilizar o evento, uma parte da estrutura será explorada comercialmente. “Haverá um camarote privado, que corresponde a apenas 10% do espaço total. Os outros 90% serão gratuitos. Se não fizéssemos essa parceria, não conseguiríamos fazer um São João desse porte. Temos responsabilidade com o dinheiro público”, afirmou.

O prefeito também destacou os impactos positivos na economia local. “Os hotéis já estão lotados, os bares e restaurantes se preparando. Vai girar muita renda. Surubim já era conhecida pela vaquejada, agora será ainda mais reconhecida pelo seu São João”, disse.

Anúncio

Após o São João, Chaparral planeja anunciar um conjunto de obras financiadas com recursos obtidos por emendas parlamentares e convênios. “Não vamos fazer obras com dinheiro de empréstimos. Já pagamos R$ 600 mil por mês de dívidas herdadas. Vamos fazer com recursos que conseguimos em Brasília e junto ao governo estadual”, garantiu.

O prefeito também aproveitou a viagem a Brasília para articular apoio à abertura da nova maternidade de Surubim. “Estive com o ministro Silvio Costa Filho e com o senador Humberto Costa. Esse é um sonho antigo da população, e estou comprometido a tirar essa obra do papel”, afirmou.

A gestão Chaparral já acumula importantes realizações em pouco tempo de mandato. Entre elas, estão a execução de R$ 4 milhões em asfalto, aquisição de sete ônibus escolares, 15 veículos para a saúde e educação, implantação de água mineral nas escolas, distribuição de kits escolares, mutirões de cirurgias e exames, além da desapropriação do prédio Estefânia, que agora pertence à prefeitura. “A gente já conquistou muita coisa e vamos conquistar muito mais. Pensamos grande para Surubim e estamos trabalhando por todos os cantos da cidade”, concluiu o prefeito.

Veja também