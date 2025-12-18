A- A+

farra do inss Suspeita de envolvimento com 'Careca do INSS', empresária Roberta Luchsinger é alvo da PF em operaçã Defesa nega irregularidades e qualquer relação com o instituto

A empresária Roberta Luchsinger foi alvo nesta quinta-feira de busca e apreensão em operação da Polícia Federal que apura descontos indevidos de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela é suspeita de envolvimento com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", figura central na investigação.

Luchsinger é herdeira de um ex-acionista do banco Credit Suisse, Parlamentares de oposição tentaram aprovar na CPI do INSS requerimentos de quebras de sigilo telemático e fiscal, além de um pedido de convocação, mas as iniciativas foram rejeitadas por articulação da base governista. Nos pedidos, parlamentares pontuaram que o objetivo era esclarecer as relações comerciais e financeiras entre ela e Antunes.

Lucshinger já esteve junto com o lobista em agenda no Ministério da Saúde como representante de uma empresa do setor de tecnologia em telessaúde.

"Embora negue vínculo formal entre ambos, a empresa confirmou que Roberta Luchsinger representou institucionalmente a empresa junto ao governo federal, o que reforça a necessidade de apurar se houve intermediação de interesses privados junto ao poder público e se a atuação conjunta entre ambos envolveu benefícios financeiros diretos ou indiretos decorrentes das atividades empresariais do Sr. Antonio Antunes", diz um dos requerimentos rejeitados.

O documento dizia, ainda, que "a proximidade profissional e pessoal entre Roberta Luchsinger e o investigado, evidenciada em mensagens obtidas pela imprensa e em registros de lobby coincidentes, suscita indícios suficientes para se verificar eventual movimentação atípica de recursos, fluxos financeiros entre empresas relacionadas e repasses decorrentes das atividades sob investigação".

A defesa de Lucshinger afirmou que ela já tinha se colocado à disposição para prestar esclarecimentos, que nunca teve envolvimento com INSS e que a relação comercial com Antines não passou da fase de "prospecção".

