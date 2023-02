Suspeita de lavar dinheiro de garimpo ilegal, irmã de governador de Roraima é alvo da PF

A- A+

Uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada nesta sexta-feira (10), teve como alvo Vanda Garcia de Almeida, irmã do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP). A ação busca comprovações de uma quadrilha acusada de lavar dinheiro do garimpo. Vanda é suspeita de fazer parte do grupo.

Desde as primeiras horas da manhã foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, de acordo com a PF.

Os alvos da operação estão em Roraima e em Pernambuco. Além de Vanda, outros parentes de Denarium estão entre os investigados.

A PF informou que o esquema já teria movimentado mais de R$ 60 milhões nos últimos 24 meses. A ação dos criminosos consiste na utilização de empresas de fachada para lavar dinheiro da compra e venda de ouro extraído ilegalmente na região.

Em nota, a PF disse que os suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam esses valores a pessoas e empresas no estado de Roraima. Essas pessoas seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.

De acordo com o site g1, apesar da ligação familiar de Vanda e outros alvos da investigação com o governador, até agora não há suspeitas de participação direta de Denarium no esquema.

Ele, no entanto, defende o garimpo e tem pedido proteção aos extratores de ouro que estão sendo retirados pelo governo federal das terras yanomamis.

Quando o drama dos yanomamis foram revelados pela mídia, Denarium tentou minimizar a crise humanitária vivida pelos indígenas.

Disse que a situação de desnutrição registrada por fotos e vídeos não condizia com a verdade. Afirmou, também que a aculturação seria uma saída para o problema. “Não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”, disse o governador.



