SÃO PAULO Tabata Amaral convida PSDB para aliança na eleição municipal de SP "Participação do PSDB no nosso projeto para a reconstrução da cidade de São Paulo é fundamental", diz deputada federal do PSB ao Globo

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) convidou formalmente o PSDB para uma aliança na disputa pela prefeitura de São Paulo no próximo ano. A proposta para uma composição veio à tona nesta quinta-feira, durante encontro com o presidente do diretório municipal na capital, Orlando Faria.

"Considero que a participação do PSDB no nosso projeto para a reconstrução da cidade de São Paulo é fundamental. O partido tem um quadro técnico significativo, tradição e histórico de entregas em São Paulo e no Brasil. É uma aproximação muito importante e prioritária nesse projeto" afirmou a parlamentar do PSB ao Globo.

Faria, que assumiu o diretório tucano em São Paulo no mês passado, disse que o convite será debatido internamente no partido. Segundo ele, não foi discutido se a sigla teria a vice na chapa.

"A Tabata formalizou esse convite para que o PSDB estivesse com ela em 2024. Não tratou de vice, foi um convite mais amplo. Ela afirmou que o PSDB seria o parceiro prioritário na campanha, mas não falou de cargo ou espaço" afirmou o tucano. "Nós vamos colocar todas as opções na mesa, discutir, e ver o que é melhor para a cidade de São Paulo".

A possível aliança do PSDB com Tabata representa uma ameaça ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que se elegeu na chapa do tucano Bruno Covas, morto em maio de 2021, e vinha se articulando para evitar uma ruptura com a legenda.

Até outubro, Nunes dava como garantida a presença do PSDB em sua coligação, já que tinha o apoio tanto do diretório municipal quanto da bancada da Câmara Municipal.

Mas os ventos mudaram de direção no mês passado, após o presidente nacional do partido e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, invalidar a eleição do diretório municipal em São Paulo e nomear um comando provisório, tendo Orlando Faria como presidente.

Fernando Alfredo, que não teve sua reeleição ao diretório municipal reconhecida por Leite, divulgou uma nota manifestando repúdio diante das recentes movimentações políticas de Tabata.

"O pedido de reunião com a executiva provisória e ilegítima do PSDB para discutir candidaturas e possíveis alianças demonstram uma postura desrespeitosa e desconsideram não apenas o legado e a memória de Bruno Covas como os processos democráticos internos da legenda", disse Alfredo, que reafirmou o apoio à reeleição de Nunes em 2024.

Faria garante que não há martelo batido em relação ao prefeito de São Paulo.

"Não há (uma aliança consolidada com Ricardo Nunes). Do ponto de vista partidário o que temos é uma orientação do diretório nacional para que haja candidatura própria em cidades acima de 100 mil habitantes" explicou. "O PSDB é um partido amplo. Vamos discutir essas estratégias. Se não chegarmos a um consenso em São Paulo, podemos levar para a nacional. O que vamos buscar é o protagonismo do partido e o que faça mais sentido para a cidade" defendeu, sem descartar uma candidatura própria.

