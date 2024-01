A- A+

pré-candidatura Tabata Amaral critica desigualdade em São Paulo e deixa de lado tema da polarização "Evento contou com a presença de José Luiz Datena, cotado para vice, e do ministro Márcio França

Da laje da casa onde cresceu, na Vila Missionária, bairro periférico da Zona Sul paulistana, Tabata Amaral (PSB) deu o pontapé inicial à corrida eleitoral da cidade de São Paulo, lançando sua pré-candidatura à prefeitura no mesmo dia em que o município completa 470 anos. Ao lado do apresentador José Luiz Datena, cotado para vice, e com a participação remota do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Tabata fez um discurso com críticas à desigualdade social na cidade mais rica do país, tema que deve ser a tônica de sua campanha.

O ato marcou também o lançamento do manifesto “Uma só cidade”, em que a parlamentar lembra de sua origem humilde e fala em uma São Paulo “dividida” e “dilacerada”.

Numa estratégia oposta à de Guilherme Boulos (PSOL-SP), seu colega de Câmara e adversário na disputa eleitoral, Tabata não tocou em assuntos nacionais em sua primeira fala como pré-candidata. O tema da polarização, que vem sendo amplamente explorado pelo líder sem-teto, não apareceu.

"Os meus pais vieram de fora, vieram buscar em São Paulo um futuro melhor. Meu pai cobrador de ônibus e minha mãe diarista. E foi aqui, mesmo vivendo numa ocupação, com muita luta e passando por grandes dificuldades, que eles criaram a mim e ao meu irmão, para que a gente pudesse ter a oportunidade de ser alguém na vida" diz no material que foi apresentado em vídeo.

E segue:

"Quando foi que a cidade dos sonhos, da esperança, das oportunidades, virou a mesma que maltrata e parece cega prs aflições de tanta gente? Isso pode e vai mudar. Quando a gente conseguir de uma vez por todas superar esse abismo enorme que ainda existe entre os bairros ajardinados do centro, e a periferia distante e esquecida. Quando a diferença entre a Faria Lima e o Jardim Ângela não gritar na nossa cara. Quando o verde do Ibirapuera for também o verde da Cidade Ademar."

O evento reuniu, além de Datena, o ministro Márcio França (Empreendedorismo), entusiasta da candidatura de Tabata, e outras lideranças do PSB. Tabata recebeu os convidados com um café da manhã na casa de sua mãe, onde ela viveu antes da carreira acadêmica e política.

Veja também

Caso Marielle Viúva de Anderson teme que vazamento de delação de Ronnie Lessa afete investigação