TRANSFOBIA NA CÂMARA Tabata Amaral pede cassação do deputado Nikolas Ferreira Deputada argumenta que a transfobia ultrapassa a liberdade do discurso e da imunidade

A deputada Tábata Amaral (PSB-SP) anunciou nesta quarta-feira (8), em pronunciamento na Câmara Federal, que vai, junto à bancada do PSB, entrar com pedido de cassação do mandato do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado do Brasil, com 1,47 milhão de votos nas últimas eleições.

A parlamentar argumenta que Kikolas Ferreira usou uma "fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta" ao dizer, no Dia Internacional das Mulheres, que "as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulher".

Segundo ela, "a transfobia ultrapassa a liberdade de discurso garantida pela imunidade parlamentar. Afinal, transfobia é crime no Brasil". Registrou que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo.

"Quando você ofende uma mulher, você ofende a todas nós! Quando você faz uma fala criminosa como esta você coloca a fala de todas nós em risco. Essa é a Casa do povo. Transfobia é crime e não podemos fingir que nada aconteceu."

E pediu o apoio de outro parlamentares. "Independentemente de esquerda ou de direita, mas que respeitam a dignidade do ser humano, o direito de cada um que traz seus votos, que traz a representação do seu Estado de atuar politicamente de forma segura, de forma livre."

Peruca

Usando uma peruca loira e identificando-se como "deputado Nikole", o deputado ocupou espaço na tribuna da Câmara, para dizer que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres

E ele mesmo se questionou: qual o perigo disso, deputado? Para responder em seguida: "Eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade".

