Tabata diz que pretende criar canal com GCM para questões de zeladoria em SP

Em sabatina à Rádio Eldorado, a candidata à Prefeitura de São Paulo e deputada federal Tabata Amaral (PSB), falou sobre a zeladoria da cidade, ressaltando pretende criar uma canal para que o paulistano comunique a Guarda Civil Municipal (GCM) sobre um problema na rua e a guarda, imediatamente, entre em contato com a Prefeitura para registrar a queixa.

A medida pretende agilizar chamados como podas por fazer, lixo espalhado, luzes queimadas, entre outros.

"A gente quer que a GCM seja os olhos da Prefeitura na rua. O papel de fiscalizar se a cidade está bem cuidada não é da Guarda, mas queremos que ela tenha um canal direto para falar sobre os problemas", disse a candidata nesta quarta-feira, 4.

Ela propõe um trabalho conjunto entre GCM, Polícia Militar (PM) e subprefeituras, com cada entidade atuando conforme suas atribuições e em conjunto com outros entes.

Tarifa zero e "passaporte da cidadania"

Sobre o Domingão Tarifa Zero, implementado pela gestão Nunes, a candidata disse que pretende manter o programa, mas reformulá-lo Além de ampliar a frota de veículos aos domingos, Tabata disse que pretende criar linhas específicas para o programa, com trajetos diferentes dos realizados em dias úteis. Segundo a deputada federal, o redesenho das linhas permitiria que mais pessoas frequentassem parques e lugares de lazer com a tarifa zero, ampliando o alcance do programa já vigente.

Ela mencionou ainda o projeto "passaporte da cidadania", um programa de pontos para o cidadão que reciclar o lixo, fazer atividades físicas e comparecer a consultas médicas nos horários certos. Essas e outras atividades renderão pontos que podem ser trocados por ingressos para programas culturais. "São coisas que estamos pensando para domingo ser o grande dia para aproveitarmos a cidade maravilhosa que a gente tem", disse.

Outras sabatinas

A entrevista de Tabata encerra a série de sabatinas da Eldorado com candidatos à Prefeitura da capital paulista. Além da deputada federal, também foram convidados os outros três candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto: influenciador Pablo Marçal (PRTB), que assumiu compromisso e não compareceu, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), sabatinado nesta segunda-feira, 2; e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), entrevistado nesta terça, 3.

