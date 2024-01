Tabata lança candidatura à Prefeitura de São Paulo na quinta-feira. Veja os bastidores

O PSB deu o aval e a deputada federal Tabata Amaral lança, na próxima quinta-feira, sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. O dia foi escolhido estrategicamente: é a data em que a capital paulista comemorará 470 anos. A congressista fará um evento na laje da casa de sua família, na Vila Missionária, na zona sul.

Segundo o site Poder360, de Brasília, a reunião começará às 10h. O encontro terá a presença de líderes partidários, autoridades, representantes da sociedade civil e apoiadores da pré-candidatura, além do prefeito do Recife, João Campos, namorado dela, e do presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira.

Tabata deve concorrer com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital paulista, e com o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), candidato do ex-prefeito Jair Bolsonaro (PL). O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e a economista Maria Helena Santos (Novo) também já lançaram suas pré-candidaturas.

A deputada federal tem 30 anos e integra o mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Está em seu segundo mandato como deputada federal por São Paulo. É formada em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Nascida na periferia, afirma que vê os problemas da cidade de maneira prática, e não teórica, como diz que seus oponentes fazem.

“São Paulo está profundamente dividida. A gente foca na polarização ideológica da esquerda com a direita. Mas tem uma polarização entre a São Paulo do centro, com shows, oportunidades, cursos, universidades, e uma São Paulo onde eu nasci, tomada pela desesperança, que não chega ao centro, sofre com o desemprego, o despejo, as chuvas”, disse em entrevista ao Poder360.