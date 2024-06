Tabata reage a Salles após ex-ministro de Bolsonaro chamar Serra de "tio Paulo"

A- A+

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), gravou um vídeo para criticar o também deputado federal Ricardo Salles (PL) por relacionar o ex-governador de São Paulo José Serra ao caso que ficou conhecido como "tio Paulo".



A relação fez referência ao episódio em que uma sobrinha levou o tio morto para tentar pegar empréstimo em um banco no Rio de Janeiro.



Em trecho do vídeo postado nas suas redes sociais ela diz:

"Vi o post extremamente desrespeitoso que o Ricardo Salles fez sobre mim e o (ex-) ministro José Serra. Não vale tudo por like. Nessa minha jornada como pré-candidata, eu fiz questão de ter humildade de sentar para conversar com todos os últimos ex-prefeitos que tivemos em São Paulo."



"Falei com (João) Doria, com o (Gilberto) Kassab, com o (Fernando) Haddad, com Marta (Suplicy), com (Luiza) Erundina e falei com Serra também. E a conversa que tive com ele foi uma das mais lúcidas e inspiradoras que tive nos últimos meses".



Em um momento que ainda não sabe se o PSDB caminhará com ela na disputa pela Prefeitura de São Paulo, a parlamentar aproveitou para elogiar a gestão tucana de Serra à frente do Poder Executivo municipal.Ele foi prefeito entre 2005 e 2006.



"José Serra, como prefeito de São Paulo, nos trouxe a Virada Cultural, nos trouxe a integração do bilhete único e, como ministro da Saúde, um dos maiores que já tivemos, trouxe os genéricos para o Brasil. Diante desse legado todo, eu pergunto: o que fez Ricardo Salles pelo nosso País?", criticou Tabata.

No último dia 1º, a parlamentar apresentou um grupo de apoiadores para elaborar o plano de governo para disputa da Prefeitura de São Paulo.



O grupo é formado por aliados do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), técnicos que atuaram em gestões do PSDB na capital e no Estado e integrantes e ex-integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

