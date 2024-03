Tabloide húngaro repercute ida de Bolsonaro a embaixada do país e sugere fuga de prisão

A- A+

Um tabloide húngaro de grande circulação no país, Blikk, repercutiu a ida de Jair Bolsonaro (PL) ao país, com destaque na capa do site. Com o título “Ex-presidente brasileiro, fugindo da prisão, estava escondido na embaixada húngara”, o jornal lembrou que Bolsonaro é acusado de planejar um golpe depois de perder as eleições presidenciais de 2022.

O veículo também comentou que a “Polícia Federal brasileira confiscou o passaporte do ex-presidente e prendeu seus ex-assessores”, além de falar do “número crescente” de investigações criminais contra Bolsonaro.

“Nos 15 meses desde que deixou o cargo, a sua casa foi revistada, o seu celular e passaporte foram apreendidos e vários aliados e antigos assessores foram presos”, complementou o tabloide.

Bolsonaro na Hungria

A Polícia Federal vai investigar qual foi a intenção do ex-presidente Jair Bolsonaro de passar dois dias na embaixada da Hungria, em Brasília, após ter seu passaporte apreendido durante uma operação em que apurava uma tentativa de golpe de Estado.

Segundo investigadores, ao contrário da sugestão do tabloide, é prematuro dizer que o ex-presidente estava tentando fugir das autoridades, mas é preciso esclarecer a motivação de ele ter permanecido na embaixada de 12 a 14 de fevereiro, além de confirmar a veracidades das informações.

A ida do ex-presidente ao prédio da representação húngara foi revelada por imagens de câmera de segurança obtidas pelo jornal The New York Times. Em nota, o ex-presidente confirma ter passado dois dias no local, onde "ficou hospedado" para "manter contatos".

