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Política partidária Tadeu Alencar tem passagem meteórica por ministério e opções para o futuro político Ex-ministro admite tensão com o PSB, mas ressalta que situação já foi superada

Depois de uma passagem meteórica pelo Ministério do Empreendedorismo - 18 dias - o cearense de alma e coração pernambucanos Tadeu Alencar deixa a pasta.

Sai maior que o Partido Socialista Brasileiro (PSB), legenda à qual é filiado há mais de dez anos e pela qual se elegeu deputado federal em 2014 e 2018. Ficou como segundo suplente em 2022.

Sem reivindicar, o então secretário-executivo do ministério era substituto natural de Márcio França que deve disputar o Senado. Tadeu Alencar foi nomeado pelo presidente Lula (PT) no dia 3 de abril.

Mas o PSB tinha outros planos. Indicou o ex-secretário nacional de Justiça Paulo Henrique Rodrigues Pereira, nome ligado a França, e à deputada Tabata Amaral, esposa do presidente nacional do PSB e ex-prefeito do Recife, João Campos, que até ontem não havia se posicionado sobre o assunto.

Antes de disputar eleição, criou laços com o ex-governador Eduardo Campos. E empenhou-se no governo Lula quando ainda era secretário nacional de Segurança Pública. Colheu frutos por onde passou.

Não nega que gostaria de seguir na pasta, e preferiu não detalhar as tensões no partido. Deu como superadas. Alega ser mais importante os rumos da legenda. Diz que o embaraço é circunstancial e a crise, transitória.

A exoneração, assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), será publicada hoje no Diário Oficial. Segue empenhado em fortalecer a democracia e reeleger o presidente Lula.

Tem convites para assessorar Alckmin, mas pode reforçar a campanha em Pernambuco ou voltar à Câmara. Não faltam opções. Nem disposição.

Federação fechada

Seguidor das agendas de Raquel Lyra, desde que anunciou apoio a sua reeleição, o pré-candidato ao Senado e presidente do União Brasil no estado, Miguel Coelho, não tem dúvida de que a Federação União Progressista apoiará o projeto da governadora. “O União Brasil está fechado. E ouso dizer que 95% do PP também.”

Política perversa

Com Raquel Lyra na Mata Sul, o deputado Clodoaldo Magalhães pontuou fato comum entre ele, a governadora e o prefeito de Água Preta, Miruca. “Fomos vítimas do que é mais perverso na política.” Diante de resistência no PSB, buscaram outro partido. Miruca conseguiu manter-se; a então prefeita foi para o PSDB; e ele, para o PV.

Compromisso

Não há motivo para a data, mas a senadora Teresa Leitão (PT) marcou para 16 de maio encontro com a sociedade. Vai fazer balanço do mandato e reafirmar compromissos. Às 15h, no Clube Português, no Recife. Nas redes, há cobranças de educadores, base da parlamentar.

Agilidade

A tentativa é deixar o Judiciário mais ágil e eficiente. Para isso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lança hoje o +Autonomia, plataforma baseada em inteligência artificial e automações. Às 14h, na Esmape. Outras iniciativas serão apresentadas no evento.

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