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Política partidária

Tadeu Alencar tem passagem meteórica por ministério e opções para o futuro político

Ex-ministro admite tensão com o PSB, mas ressalta que situação já foi superada

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Ministro por 18 dias, Tadeu Alencar divulgou nota, anunciando saída. Presidente nacional do PSB, João Campos ainda não se posicionou Ministro por 18 dias, Tadeu Alencar divulgou nota, anunciando saída. Presidente nacional do PSB, João Campos ainda não se posicionou  - Foto: Divulgação

Depois de uma passagem meteórica pelo Ministério do Empreendedorismo - 18 dias - o cearense de alma e coração pernambucanos Tadeu Alencar deixa a pasta.

Sai maior que o Partido Socialista Brasileiro (PSB), legenda à qual é filiado há mais de dez anos e pela qual se elegeu deputado federal em 2014 e 2018. Ficou como segundo suplente em 2022.

Sem reivindicar, o então secretário-executivo do ministério era substituto natural de Márcio França que deve disputar o Senado. Tadeu Alencar foi nomeado pelo presidente Lula (PT) no dia 3 de abril.

Mas o PSB tinha outros planos. Indicou o ex-secretário nacional de Justiça Paulo Henrique Rodrigues Pereira, nome ligado a França, e à deputada Tabata Amaral, esposa do presidente nacional do PSB e ex-prefeito do Recife, João Campos, que até ontem não havia se posicionado sobre o assunto.

Antes de disputar eleição, criou laços com o ex-governador Eduardo Campos. E empenhou-se no governo Lula quando ainda era secretário nacional de Segurança Pública. Colheu frutos por onde passou.

Não nega que gostaria de seguir na pasta, e preferiu não detalhar as tensões no partido. Deu como superadas. Alega ser mais importante os rumos da legenda. Diz que o embaraço é circunstancial e a crise, transitória.

A exoneração, assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), será publicada hoje no Diário Oficial. Segue empenhado em fortalecer a democracia e reeleger o presidente Lula.

Tem convites para assessorar Alckmin, mas pode reforçar a campanha em Pernambuco ou voltar à Câmara. Não faltam opções. Nem disposição.

Federação fechada
Seguidor das agendas de Raquel Lyra, desde que anunciou apoio a sua reeleição, o pré-candidato ao Senado e presidente do União Brasil no estado, Miguel Coelho, não tem dúvida de que a Federação União Progressista apoiará o projeto da governadora. “O União Brasil está fechado. E ouso dizer que 95% do PP também.”

Política perversa
Com Raquel Lyra na Mata Sul, o deputado Clodoaldo Magalhães pontuou fato comum entre ele, a governadora e o prefeito de Água Preta, Miruca. “Fomos vítimas do que é mais perverso na política.” Diante de resistência no PSB, buscaram outro partido. Miruca conseguiu manter-se; a então prefeita foi para o PSDB; e ele, para o PV.

Compromisso
Não há motivo para a data, mas a senadora Teresa Leitão (PT) marcou para 16 de maio encontro com a sociedade. Vai fazer balanço do mandato e reafirmar compromissos. Às 15h, no Clube Português, no Recife. Nas redes, há cobranças de educadores, base da parlamentar.

Agilidade
A tentativa é deixar o Judiciário mais ágil e eficiente. Para isso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lança hoje o +Autonomia, plataforma baseada em inteligência artificial e automações. Às 14h, na Esmape. Outras iniciativas serão apresentadas no evento.

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