Tagliaferro confirma participação por videoconferência em audiência no Senado sobre Moraes
"Confirmado", escreveu Tagliaferro no X, com imagens do convite para a audiência enviado pela comissão da Casa
O perito criminal Eduardo Tagliaferro, que foi chefe da assessoria de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou nesta quarta-feira, 27, que vai participar por videoconferência de audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado no próximo dia 2.
A reunião do colegiado presidido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) será na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.
"Confirmado", escreveu Tagliaferro no X (antigo Twitter), com imagens do convite para a audiência enviado pela comissão da Casa. O requerimento foi aprovado nesta terça-feira, 26. O perito criminal está na Itália e, na semana passada, teve a extradição solicitada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.
Leia também
• Michelle cita "humilhação" após Moraes determinar monitoramento 24h de Bolsonaro
• Moraes amplia prazo e dá até segunda (1°) para PGR se manifestar sobre Bolsonaro
• Comissão liderada por Flávio deve ouvir ex-auxiliar de Moraes no dia de julgamento de Bolsonaro
Como mostrou o Estadão, Tagliaferro tem se manifestado nas redes sociais, com o apoio de bolsonaristas, e ameaça expor bastidores do funcionamento do gabinete de Moraes.
Tagliaferro passou de assessor de confiança de Moraes no TSE para indiciado por vazamento de mensagens da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação e, mais recentemente, a garoto propaganda do bolsonarismo sobre as supostas arbitrariedades praticadas pelo magistrado.
Além de Tagliaferro, os senadores convidaram os magistrados Marco Antônio Martins Vargas, ex-juiz auxiliar de Moraes, e Airton Vieira, que foi ministro e braço direito do ministro por seis anos.
Outro convidado foi o jornalista Michael Shellenberger, que é responsável pela publicação do relatório "Arquivos do 8 de Janeiro: por dentro da força-tarefa judicial secreta para prisões em massa".
O documento produzido por Shellenberger foi utilizado como justificativa para o convite dos ex-funcionários do gabinete de Moraes.
O relatório reúne mensagens vazadas entre Tagliaferro e Vieira e outros documentos sobre a atuação de Moraes e tenta demonstrar um direcionamento do ministro contra bolsonaristas.
Como foram convidados, eles não têm a obrigação de comparecer à audiência no Senado.