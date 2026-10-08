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Eleições 2026 Tainah Marinho é a mulher mais votada do Nordeste para a Câmara Federal em 2026 Deputada eleita pelo Ceará recebeu 265,5 mil votos e superou marca de Luizianne Lins

A deputada federal eleita Tainah Marinho (PSB) foi a mulher mais votada entre as candidatas eleitas no Nordeste para a Câmara dos Deputados em 2026. Ela recebeu 265.585 votos no Ceará, segundo levantamento divulgado pela revista Veja. O resultado também colocou a cearense entre os 25 candidatos mais votados para a Câmara no país.

Com 4,81% dos votos válidos no estado, Tainah foi a mulher mais votada da história do Ceará para a Câmara. A votação superou a marca de Luizianne Lins, que recebeu 182.232 votos em 2022, quando foi reeleita para o cargo.

Natural de Barroquinha, no litoral oeste do Ceará, Tainah foi eleita para o primeiro mandato como deputada federal e terminou a disputa à frente dos outros 21 parlamentares escolhidos pelo estado. Além dela, o Ceará elegeu outras quatro mulheres para a bancada da Câmara.

Engenheira civil, Tainah disputou a eleição pelo PSB e esteve no grupo político do governador reeleito Elmano de Freitas (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os deputados federais eleitos pelo Ceará ligados às duas administrações, ela foi a mais votada.

Durante a campanha, a deputada eleita apresentou propostas voltadas principalmente para políticas de proteção às mulheres e às crianças. Entre as medidas defendidas estão a ampliação da rede de atendimento às mulheres no interior do estado e a definição de prazo máximo para o diagnóstico de endometriose pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na área de saúde e inclusão, Tainah propôs o programa Mais Terapias Perto de Você, voltado à ampliação do acesso a terapias para crianças. A proposta foi apresentada em encontros com mães de crianças atípicas e representantes de associações.

A futura parlamentar também defendeu medidas de proteção previdenciária para pesquisadores e bolsistas e a valorização dos conselheiros tutelares. Tainah assumirá o mandato na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2027.

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