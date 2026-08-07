Talíria Petroni denuncia ameaça de morte, ataque a filhos e divulgação de dados pessoais
Caso foi encaminhado às polícias Federal e Legislativa, segundo a deputada do PSOL
A deputada federal Talíria Petroni (PSOL-RJ) recebeu uma nova ameaça de morte e estupro via e-mail. É a terceira ocorrência nos últimos meses contra a parlamentar.
Desta vez, segundo Petroni, a mensagem divulgava endereços e dados pessoais, tanto da deputada quanto de familiares, além de fazer “ameaças explícitas” contra os filhos dela.
“Elas (crianças) são apenas mais duas vítimas do meu ódio racial", afirma o autor, que também descreve cenas de violência extrema infantil.
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A parlamentar afirma que o texto ainda reúne “ofensas misóginas e ataques à sua atuação política, especialmente por sua defesa dos direitos das mulheres e da população negra”.
O caso desta quinta-feira foi encaminhado à Polícia Federal e à Polícia Legislativa.
A denúncia também foi comunicada ao Ministério Público Federal, ao Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em razão do contexto eleitoral.
A expectativa, segundo Petroni, é que a autoria da mensagem seja identificada e os responsáveis respondam criminalmente.
Para a deputada, o caso aumenta a urgência de medidas mais efetivas de combate à violência política de gênero e à proteção de mulheres que ocupam espaços de poder.
— Imagina acordar e ler uma ameaça de alguém matar e estuprar sua filha de 6 anos? Imagina ver endereços que frequenta divulgados pelo criminoso? Já são vários inquéritos abertos e nenhuma resposta. É impressionante o ódio que eles têm da possibilidade de as mulheres ocuparem o poder — afirma Petroni.