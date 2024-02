'Talvez esse caminho possa se concretizar', diz Zema sobre possível candidatura à presidência

A- A+

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta segunda-feira que sua candidatura à Presidência em 2026 pode se concretizar, a depender de sua avaliação ao final do mandato. A declaração foi dada em entrevista ao programa "Pânico", da emissora Jovem Pan.

— Eu estou hoje à frente de Minas para fazer o que é melhor pelo estado e se nós tivermos uma boa gestão, formos bem avaliado, talvez esse caminho possa se concretizar no futuro, mas no momento eu não me preocupo com isso. Nós temos ainda estrada para recuperar em Minas.

Em seguida, o governador sinalizou que pode apoiar outro nome na disputa:

— Eu te garanto que em 2026, vou estar de prontidão para apoiar o melhor candidato da direita, porque o que temos hoje não acerta e eu me sinto convocado automaticamente — disse.

A declaração de Zema ocorre dias após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) ter se tornado alvo de críticas por ter ido a um evento com o presidente Lula (PT). Na ocasião, os dois trocaram afagos.

Veja também

VIAGEM Jato da FAB que transportava Lula abortou decolagem e voltou para pátio militar em SP