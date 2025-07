A- A+

BRASIL "Talvez Trump não saiba que, no Brasil, o judiciário é independente", diz Lula ao NYT No inicio de julho presidente dos Estados Unidos criticou a Justiça brasileira ao dizer Bolsonaro é alvo de uma "caça às bruxas"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao The New York Times, que uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não está em negociação. No início deste mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Justiça brasileira ao dizer Bolsonaro é alvo de uma "caça às bruxas". "Talvez ele (Trump) não saiba que, aqui no Brasil, o Judiciário é independente", declarou Lula.

A entrevista do petista - a primeira ao NYT em 13 anos - foi concedida nesta terça, 29, um dia antes de o presidente americano assinar o decreto que impõe tarifas aos produtos brasileiros e de o governo Trump anunciar a punição do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com a Lei Magnistky.

"Em nenhum momento o Brasil negociará como se fosse um país pequeno diante de um país grande", disse Lula. "Conhecemos o poder econômico dos Estados Unidos; reconhecemos o poder militar dos Estados Unidos; reconhecemos o tamanho tecnológico dos Estados Unidos. Mas isso não nos assusta. Isso nos preocupa."

De acordo com o presidente brasileiro, Trump ignorou as ofertas de seu governo para conversar. "Tenha certeza de que estamos tratando isso (a imposição de tarifas) com a maior seriedade. Mas seriedade não requer subserviência", disse Lula. "Eu trato todos com grande respeito. Mas quero ser tratado com respeito."

Críticas

Ao anunciar que pretendia impor um tarifaço ao Brasil, Trump mencionou a situação de Bolsonaro, que é réu no Supremo sob acusação de tentativa de golpe de Estado, e também decisões da Corte que atingiram big techs. O americano falou em "perseguição" ao ex-presidente e criticou Moraes por, segundo ele, promover censura e abusos.

Na entrevista ao NYT, Lula afirmou que Trump está infringindo a soberania do Brasil. "O estado democrático de direito, para nós, é uma coisa sagrada", disse o brasileiro. "Porque já vivemos sob ditaduras, e não queremos mais", prosseguiu. "O supremo tribunal de um país tem que ser respeitado não apenas por seu próprio país, mas tem que ser respeitado pelo mundo."

Ao defender Bolsonaro, Trump disse ver sua própria batalha jurídica no julgamento criminal do ex-presidente brasileiro. "Aconteceu comigo, vezes dez", declarou. Os dois perderam a reeleição, mas o americano, quatro anos depois, voltou ao poder, enquanto o brasileiro enfrenta o risco de prisão. Este mês, Moraes determinou uma série de medidas restritivas a Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de uso de redes sociais e o recolhimento domiciliar diário em horários predeterminados pela Justiça. A Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou a "possibilidade concreta de fuga".

"Ultimato"

Lula disse considerar "vergonhoso" o fato de Trump emitir ameaças por meio de sua própria rede social, a Truth Social. "O comportamento do presidente Trump se desviou de todos os padrões de negociações e diplomacia", declarou o petista. "Quando você tem um desacordo comercial, um desacordo político, você pega o telefone, você agenda uma reunião, você conversa e tenta resolver o problema. O que você não faz é taxar e dar um ultimato."

Ainda de acordo com o presidente brasileiro, os esforços de Trump para ajudar Bolsonaro vão ser pagos pelos americanos, que enfrentarão preços mais altos de produtos fornecidos pelo Brasil "Nem o povo americano nem o povo brasileiro merecem isso", disse Lula. "Vamos passar de uma relação diplomática de 201 anos de ganha-ganha para uma relação política de perde-perde (...) Espero que a civilidade retorne ao relacionamento Brasil-Estados Unidos. O tom da carta dele é definitivamente de alguém que não quer conversar."

Ao NYT, Lula afirmou que Trump é o único presidente dos Estados Unidos, desde Bill Clinton, com quem ele não teve bom relacionamento, mas que estava pronto para abrir o diálogo, diferentemente do americano. "O que está impedindo é que ninguém quer conversar. Todo mundo sabe que pedi para fazer contato." Em 11 de julho, Trump disse a repórteres, referindo-se a Lula: "Talvez, em algum momento, eu fale com ele. Agora, não vou".

"Política"

Questionado sobre qual seria sua mensagem para Trump, Lula declarou: Quero dizer a Trump que brasileiros e americanos não merecem ser vítimas da política, se a razão pela qual o presidente Trump está impondo este imposto sobre o Brasil é por causa do caso contra o ex-presidente Bolsonaro. O Brasil tem uma Constituição, e o ex-presidente está sendo julgado com pleno direito a defesa".

Para o presidente brasileiro, há motivos para preocupação. "Estou preocupado, obviamente, porque temos interesses econômicos, interesses políticos, interesses tecnológicos. Mas, em nenhum momento, o Brasil negociará como se fosse um país pequeno contra um país grande. O Brasil negociará como um país soberano", declarou Lula.

