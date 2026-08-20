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Tanto faz roubar com a mão esquerda ou direita, é ladrão, diz Caiado

Questionado se está ampliando os ataques sobre Flávio, Caiado negou que tenha atacado o candidato

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Caiado afirmou que, se eleito, vai ampliar as prerrogativas dos governadores para legislarem sobre crimes que ocorrem mais em seus Estados.Caiado afirmou que, se eleito, vai ampliar as prerrogativas dos governadores para legislarem sobre crimes que ocorrem mais em seus Estados. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que "tanto faz roubar com a mão esquerda ou direita, é ladrão", ao se referir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao adversário Flávio Bolsonaro (PL). As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 20, em sabatina da emissora SBT News.

Na ocasião, Caiado foi questionado sobre qual escândalo tem maior peso: o envolvimento do banqueiro Daniel Vorcaro no financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou as suspeitas contra o filho de Lula nas investigações sobre fraudes ligadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

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"Deixa eu ser bem rápido para você nessa resposta. Tanto faz roubar com a mão esquerda quanto com a mão direita. É ladrão", declarou. Em seguida, Caiado foi perguntado se considera Flávio ladrão também.

"Entenda como você quiser. Quem roubou com a mão direita ou com a mão esquerda, realmente, não pode amanhã dizer que tem autoridade para combater o crime", respondeu o candidato

Questionado se está ampliando os ataques sobre Flávio, Caiado negou que tenha atacado o candidato.

"Eu não estou atacando. Eu só estou exigindo transparência de situações as quais ele as produziu", declarou.

Durante a sabatina, Caiado afirmou que, se eleito, vai ampliar as prerrogativas dos governadores para legislarem sobre crimes que ocorrem mais em seus Estados.

O candidato também falou sobre a segurança nas fronteiras e voltou a defender uma integração entre as forças policiais dos países da América do Sul.

Caiado disse considerar "inaceitável" e "inadmissível" uma eventual intervenção dos Estados Unidos no Brasil para combater o narcotráfico.

"Jamais admitirei qualquer coisa nesse sentido." O candidato afirmou que prefere adotar meios de inteligência e tecnologia para ampliar a segurança nas fronteiras, em vez de construir um muro físico.

"Seria tratar fratura com bambu", disse o ex-governador de Goiás, que é médico ortopedista.

Ao longo da entrevista, Caiado também defendeu que o Brasil saia da condição de "colônia" e passe a exportar produtos de valor agregado, não apenas commodities.

Ao mesmo tempo, reconheceu que não haverá uma "varinha mágica" para o País passar a produzir chips e semicondutores, por exemplo.

Sobre sua relação com o Congresso Nacional, Caiado voltou a dizer que as emendas parlamentares deverão dar prioridade para ações do governo federal.

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