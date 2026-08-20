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Eleições 2026 Tanto faz roubar com a mão esquerda ou direita, é ladrão, diz Caiado Questionado se está ampliando os ataques sobre Flávio, Caiado negou que tenha atacado o candidato

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que "tanto faz roubar com a mão esquerda ou direita, é ladrão", ao se referir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao adversário Flávio Bolsonaro (PL). As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 20, em sabatina da emissora SBT News.



Na ocasião, Caiado foi questionado sobre qual escândalo tem maior peso: o envolvimento do banqueiro Daniel Vorcaro no financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou as suspeitas contra o filho de Lula nas investigações sobre fraudes ligadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).





"Deixa eu ser bem rápido para você nessa resposta. Tanto faz roubar com a mão esquerda quanto com a mão direita. É ladrão", declarou. Em seguida, Caiado foi perguntado se considera Flávio ladrão também.

"Entenda como você quiser. Quem roubou com a mão direita ou com a mão esquerda, realmente, não pode amanhã dizer que tem autoridade para combater o crime", respondeu o candidato



Questionado se está ampliando os ataques sobre Flávio, Caiado negou que tenha atacado o candidato.

"Eu não estou atacando. Eu só estou exigindo transparência de situações as quais ele as produziu", declarou.



Durante a sabatina, Caiado afirmou que, se eleito, vai ampliar as prerrogativas dos governadores para legislarem sobre crimes que ocorrem mais em seus Estados.

O candidato também falou sobre a segurança nas fronteiras e voltou a defender uma integração entre as forças policiais dos países da América do Sul.



Caiado disse considerar "inaceitável" e "inadmissível" uma eventual intervenção dos Estados Unidos no Brasil para combater o narcotráfico.

"Jamais admitirei qualquer coisa nesse sentido." O candidato afirmou que prefere adotar meios de inteligência e tecnologia para ampliar a segurança nas fronteiras, em vez de construir um muro físico.

"Seria tratar fratura com bambu", disse o ex-governador de Goiás, que é médico ortopedista.



Ao longo da entrevista, Caiado também defendeu que o Brasil saia da condição de "colônia" e passe a exportar produtos de valor agregado, não apenas commodities.

Ao mesmo tempo, reconheceu que não haverá uma "varinha mágica" para o País passar a produzir chips e semicondutores, por exemplo.



Sobre sua relação com o Congresso Nacional, Caiado voltou a dizer que as emendas parlamentares deverão dar prioridade para ações do governo federal.

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