violência Tapa no rosto, soco e xingamentos: os cinco momentos em que Ciro Gomes foi acusado de agressão Ex-governador do Ceará agrediu um homem identificado como Tiê Rocha neste domingo (3)

Após ser chamado de "bandido", o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) deu um tapa no rosto de um homem identificado como Tiê Rocha. O episódio que ocorreu durante um show de samba no último domingo se soma a outras ocasiões em que o político foi acusado de agressão.

Em 2014, quando era secretário estadual de Saúde do governo de seu irmão, o atual senador Cid Gomes, Ciro foi acusado de empurrar um manifestante durante inauguração de uma Unidade de Pronto Atendimento em Fortaleza. Nas imagens divulgadas à época, o ex-governador solicitou que o homem "circulasse". A agressão foi negada pelo ex-secretário que afirmou que o manifestante estava em um grupo que tentou o agredir.

Dois anos depois, em 2016, envolveu-se em uma discussão com manifestantes que protestavam contra à nomeação do então ex-presidente Lula na Casa Civil do governo Dilma Rousseff (PT). Durante o bate-boca, chegou a xingar o petista.

"O Lula não é inocente nada. O Lula é um merda, mas quando alguém é um merda, a gente representa na polícia, respeita o direito das pessoas. Não vem de madrugada assustar uma pessoa indefesa porque vocês são covardes. Bando de fascistas. Pega teu caminho" disse. Já Cid, que também estava presente, defendeu o governo federal.

Ainda em 2018, durante sua campanha presidencial, Ciro Gomes se irritou durante uma entrevista coletiva em Boa Vista, Roraima. Na ocasião, um jornalista que trabalhava na campanha do então candidato ao senado Romero Jucá, questionou o ex-ministro.

"O senhor reafirma o que o senhor disse sobre brasileiros que fizeram aquela manifestação na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros?"

Ciro, então, empurrou o profissional e começou a proferir xingamentos:

"Vai para a casa de Romero Jucá, seu filho da puta. Pode tirar esse daqui, esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá. Tira ele, tira ele, prende ele aí."

Nesta mesma época, em evento em Goiânia, referiu-se ao seu adversário, Jair Bolsonaro, como "nazista filho da p*ta".

Este cenário se repetiu no ano passado, quando novamente concorreu à Presidência e somou dois casos polêmicos. Em abril, ainda durante a pré-campanha, esteve na Agrishow, maior feira do agronegócio, e discutiu com apoiadores de Bolsonaro que chamavam o então presidente de "mito".

Em dado momento, o ex-governador do Ceará tentou dar um soco no abdome de um dos homens que gravavam a cena.

Coroné Ciro Gomes bombando na Agrishow em São Paulo ! pic.twitter.com/TF01Wi6fOr — Tenente Nascimento (@TenNascimento) April 28, 2022

O caso deste domingo (3)

Durante um show neste domingo, Ciro Gomes agrediu Tiê Rocha ao ser provocado pelo músico.

“Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso”, afirmou Tiê.

“Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”, responde Ciro sendo rebatido em seguida:

"Tu é bandido", disse, que logo em seguida recebe um tapa no rosto.

Nas imagens, não é possível ver o momento do tapa devido à movimentação do celular, mas na sequência Ciro afirma que deu um tapa no rapaz. O ex-presidenciável do PDT estava acompanhando o prefeito da cidade, José Sarto.

"Tu deu na minha cara, seu racista?", questionou ele.

“Para você aprender a me respeitar”, respondeu Ciro, que deixa o local em seguida.

