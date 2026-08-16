Tarcísio abre campanha em SP com Flávio Bolsonaro em 2º plano e foco no voto feminino

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), abriu neste domingo a campanha à reeleição com uma agenda em que o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto praticamente não apareceu. Apesar de o senador pelo Rio de Janeiro ser a aposta do bolsonarismo para voltar à Presidência da República, sua candidatura praticamente não foi citada nos eventos paulistas, que tiveram como um dos principais focos propostas para as mulheres.



Tarcísio fez uma rápida menção dizendo ser preciso um alinhamento com o governo federal, então "é por isso que estamos com Flávio", durante evento em Itaquera, na zona leste da capital. Entre as principais autoridades que acompanharam a agenda, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), citou efusivamente Flávio.



A vereadora Sandra Tadeu (PL), candidata à deputada federal, disse que Flávio "é o que tem para hoje". "Tem gente que fala: 'ah, o Flávio'. É o que tem para hoje. A gente tem que tirar esses trastes do governo", disse.

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Em Osasco, durante o evento de um candidato a deputado estadual, Tarcísio dividiu o palco com três candidatos ao Senado por São Paulo: André de Paula (PL), Guilherme Derrite (PP) e Geraldo Rufino (Podemos). Os três participaram da atividade ao lado do governador, em um momento em que os partidos aliados começam a movimentar seus nomes para a disputa pelas duas vagas ao Senado que estarão em jogo no Estado.



A estratégia da largada mostrou Tarcísio concentrando seus discursos na própria gestão e nas iniciativas que pretende apresentar como marcas de seu governo. Quatro anos depois de pedir o que definiu como voto de confiança aos paulistas, o governador voltou a defender a continuidade do trabalho e a ampliação de programas implantados durante seu primeiro mandato



A agenda também teve forte presença de mulheres e de iniciativas voltadas a esse público. A Casa da Mãe Atípica foi um dos projetos destacados pelo governador, que defendeu a ampliação do atendimento a mães de pessoas com deficiência, com equipes multidisciplinares, acolhimento, orientação e apoio para que essas mulheres tenham mais autonomia. Em Osasco, durante o evento de um candidato a deputado estadual, Tarcísio dividiu o palco com três candidatos ao Senado por São Paulo: André de Paula (PL), Guilherme Derrite (PP) e Geraldo Rufino (Podemos). Os três participaram da atividade ao lado do governador, em um momento em que os partidos aliados começam a movimentar seus nomes para a disputa pelas duas vagas ao Senado que estarão em jogo no Estado.A estratégia da largada mostrou Tarcísio concentrando seus discursos na própria gestão e nas iniciativas que pretende apresentar como marcas de seu governo. Quatro anos depois de pedir o que definiu como voto de confiança aos paulistas, o governador voltou a defender a continuidade do trabalho e a ampliação de programas implantados durante seu primeiro mandatoA agenda também teve forte presença de mulheres e de iniciativas voltadas a esse público. A Casa da Mãe Atípica foi um dos projetos destacados pelo governador, que defendeu a ampliação do atendimento a mães de pessoas com deficiência, com equipes multidisciplinares, acolhimento, orientação e apoio para que essas mulheres tenham mais autonomia.

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