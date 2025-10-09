A- A+

GOVERNO Tarcísio acusa PT de campanha de difamação e reage sobre atuação contra MP "Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação, por parte do PT", disse o governador

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou um vídeo nas redes sociais acusando o PT de promover uma "ampla campanha de desconstrução de reputação" contra ele.

Na gravação, o chefe do Executivo paulista afirmou que "beira o absurdo" o partido de Lula apontá-lo como responsável por articular contra a medida provisória que previa alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), derrubada ontem pela Câmara. Tarcísio disse ainda que o governo precisa parar de "inventar culpado" e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "deve ter vergonha".

"Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação, por parte do PT", iniciou o governador, cotado para disputar a Presidência em 2026. "Agora, o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença."

Na quarta-feira, 8, Tarcísio negou ter ligado para deputados para pedir votos contra a MP. Poucas horas depois, porém, foi desmentido em plenário pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que agradeceu publicamente seu empenho na articulação contra a medida.

Como mostrou o Estadão, Lula e Tarcísio travaram uma disputa nos bastidores em torno da medida provisória, que poderia elevar a arrecadação do governo em cerca de R$ 17 bilhões em 2026, ano eleitoral. Deputados relataram ter recebido ligações tanto do presidente quanto do governador paulista.

No vídeo, um dos mais duros contra o partido de Lula até agora, Tarcísio acusou o PT de "jogar uns contra os outros" e disse que nem ele, nem a população, apoiariam a medida provisória. O governador também fez ataques ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seu adversário na eleição para o Palácio dos Bandeirantes em 2022.

"Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros. Cortem gastos. Pensem que a gente precisa governar, a gente precisa sair do palanque", declarou.



