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FLÁVIO E VORCARO Tarcísio afirma que escândalo Master "preocupa" e que Flávio "prestou todos os esclarecimentos" Após se negar a falar sobre o tema na véspera, governador diz que ainda não conversou com o senador

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (14) que não acredita em impactos eleitorais após a divulgação das conversas entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Os diálogos foram divulgados na quarta-feira e mostram Flávio tratando de repasses financeiros com Vorcaro.

Para Tarcísio, o escândalo do banco é grave, mas o pré-candidato do PL prestou os "devidos esclarecimentos" e deverá responder sempre que indagado.

— Olha, é uma questão que preocupa, que precisa ser esclarecida. Por quê? Hoje, esse escândalo do Master está no centro das atenções de todos os brasileiros. O brasileiro não tolera mais a corrupção. O brasileiro está cansado (...) O Flávio, imediatamente, procurou dar todos os esclarecimentos, entrou em campo, falou do que se tratava. Eu acho que ele precisa continuar dando esclarecimentos, à medida que as perguntas forem aparecendo, que é fundamental que todo mundo tenha segurança na relação ou no que aconteceu e ele possa continuar fazendo o que ele fez ontem. Deu a cara a tapa, foi lá, falou, se pronunciou e procurou explicar o que aconteceu — afirmou Tarcísio.

A fala do governador ocorreu durante um evento em São Bernardo do Campo, no ABC. Na véspera, também durante uma agenda, Tarcísio se negou a comentar sobre os diálogos entre Flávio e Vorcaro.

— Isso não é pauta — afirmou, na ocasião, durante visita à região que foi alvo de explosão em obra da Sabesp.

Nesta quinta, Tarcísio mudou o tom e respondeu aos questionamentos dos jornalistas. Uma dessas questões foi sobre o impacto eleitoral, tanto em sua campanha quanto na de Flávio, sobre os diálogos com Vorcaro.

— Não conversei com o Flávio ainda sobre isso. Não acredito que tenha impacto. Eu acho que a gente defende um projeto, e eu tenho defendido um projeto de Brasil. Um projeto novo, um projeto que pense em prosperidade. Um projeto que foque nas pessoas. As pessoas querem prosperar — disse Tarcísio.

Na quarta, uma reportagem do site Intercept citou mensagens, comprovantes bancários e cronogramas de pagamento que indicariam uma negociação de US$ 24 milhões — cerca de R$ 134 milhões — entre Vorcaro e aliados da família Bolsonaro para financiar “Dark Horse”, filme sobre a trajetória política do ex-presidente.

Segundo a publicação, ao menos US$ 10,6 milhões, ou R$ 61 milhões, já teriam sido repassados ao projeto entre fevereiro e maio de 2025.

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