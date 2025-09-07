Seg, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Tarcísio agora está sendo um leão em favor da anistia, diz Malafaia

Em discurso no ato bolsonarista da Avenida Paulista, Silas Malafaia afirmou que Moraes tem cometido "crimes" e "rasgado a Constituição"

Reportar Erro
O pastor Silas Malafaia criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante manifestação no 7 de setembro. O pastor Silas Malafaia criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante manifestação no 7 de setembro.  - Foto: Nelson Almeida/AFP

O pastor Silas Malafaia afagou neste domingo, 7, durante ato bolsonarista, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o mais cotado para herdar o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Tarcísio é meu amigo. Já fiz críticas públicas e no privado a ele. Mas agora está sendo um leão em favor da anistia", exaltou, sobre as articulações feitas pelo mandatário na última semana.

O pastor afirmou que nenhum dos filhos de Bolsonaro "nem ninguém da direita" tem que dizer "se Bolsonaro não for candidato, estou aqui". "É imaturidade política", destacou, alegando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato nas eleições 2018 "um dia antes do prazo final de candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral". "Que papo é esse de dizer que A, B ou C é candidato da direita? Calem a boca", bradou.

Nas últimas semanas, Tarcísio iniciou uma ofensiva na capital federal em prol da anistia dos réus do 8 de janeiro de 2023, pelo que a Procuradoria-Geral da República aponta como uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os acusados nessa trama está o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados e milhares de pessoas que destruíram as sedes dos Três Poderes clamando por uma intervenção militar.

Leia também

• Governador Tarcísio de Freitas assume protagonismo pela anistia

• Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes, diz Tarcísio

• Tarcísio pede a Motta para pautar anistia e diz que processo contra Bolsonaro está maculado

Reportar Erro

Veja também

Newsletter