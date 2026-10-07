A- A+

ELEIÇÕES 2026 Tarcísio anuncia reunião de Flávio com Republicanos e espera gesto do MDB Segundo o governador reeleito, não há obstáculos no partido para apoiar o senador no segundo turno

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 7, que participará de uma reunião com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), às 18h, na sede do Republicanos, em Brasília. Segundo ele, não há obstáculos no partido para apoiar o senador no segundo turno, e as conversas com o presidente da legenda, Marcos Pereira, fluíram bem.

"Ele passou o dia ontem (terça, 6) fazendo conversas com os diretórios, com as bases, que é o que os presidentes de partido fazem. Eles não tomam decisões unilaterais, porque decisões unilaterais não geram adesão, e a gente precisa ter o partido de corpo e alma", disse.

As declarações foram dadas em coletiva de imprensa após participação em evento da Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc), na capital paulista. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) também esteve presente.

Tarcísio afirmou que as negociações com o Podemos também avançaram e anunciou um café da manhã nesta quinta-feira, 8, com a bancada e prefeitos da sigla. O governador relatou ainda uma conversa com o presidente do MDB, Baleia Rossi, e disse esperar uma sinalização do partido em favor de Flávio.

"Ontem (terça) eu tive uma conversa com Baleia Rossi, que foi uma conversa muito produtiva. Espero que a gente possa ter também um gesto do MDB", declarou. A federação União-PP já declarou apoio ao candidato do PL.

O governador também citou o apoio de Ronaldo Caiado (PSD) e a mobilização de frentes parlamentares ligadas ao agronegócio e ao empreendedorismo. Segundo ele, esses grupos farão caravanas pelos Estados para defender a candidatura de Flávio.

"As conversas estão andando muito bem, as adesões estão aumentando, e todo mundo vê que o Brasil precisa de uma alternativa", afirmou.

Tarcísio negou ainda um acordo com Flávio envolvendo o fim da reeleição presidencial para que pudesse disputar o Palácio do Planalto em 2030. "Não tem nada a ver. O meu acordo aqui é com a população de São Paulo, fazer um excelente mandato", disse.

Veja também