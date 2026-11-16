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Brasil Tarcísio: Caberá à maioria de centro-direita no Congresso fazer uma oposição responsável a Lula Governador de São Paulo disse ainda que caberá à maioria de centro-direita no Congresso fazer uma oposição responsável e unida, apoiando propostas positivas para o País e rejeitando as prejudiciais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 16, que lideranças da direita eleitas em 2026 têm a responsabilidade de conduzir o campo político ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro nos próximos quatro anos. Segundo ele, a prisão domiciliar não impediu Bolsonaro de preservar sua influência, demonstrada pelo desempenho eleitoral de aliados em 2026. Contudo, ressaltou que a oposição ao governo Lula deve ser 'responsável'.

"Veja que é uma ausência relativa. Olha a força do Bolsonaro mesmo em prisão domiciliar", disse durante participação no Agro Fórum 2026, do banco BTG Pactual. "O Bolsonaro teve a felicidade de criar novas lideranças, tem esse grande mérito", acrescentou

Questionado sobre a reorganização da direita para 2030 diante da situação do ex-presidente e da permanência de Eduardo e Flávio Bolsonaro no exterior, Tarcísio citou o resultado do PL no Congresso e a eleição de governadores de centro-direita. Avaliou que as lideranças que cresceram ao redor de Bolsonaro devem atuar de forma responsável, técnica e orientada pelo interesse nacional.

Após a derrota de Flávio para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno e a fuga do senador aos Estados Unidos, Tarcísio reconheceu o resultado das urnas e admitiu, em entrevista ao Estadão/Broadcast, a possibilidade de disputar a Presidência em 2030. Flávio também manifestou a intenção de concorrer novamente. Na semana passada, o governador reconheceu o direito do senador de entrar na disputa.

Ao analisar as eleições de 2026, Tarcísio afirmou que o resultado mostrou um Brasil conservador e liberal, favorável à livre iniciativa, à propriedade privada e à economia de mercado. Segundo ele, as urnas também sinalizaram a preferência por um Estado menos burocrático e pela redução de impostos, apesar da reeleição de Lula.

O governador disse ainda que caberá à maioria de centro-direita no Congresso fazer uma oposição responsável e unida, apoiando propostas positivas para o País e rejeitando as prejudiciais. Avaliou que o governo terá de construir maioria a cada votação, o que tende a gerar desgaste.

Tarcísio apontou a responsabilidade fiscal e a segurança pública como prioridades e defendeu que o Parlamento contribua para o equilíbrio entre os Poderes.

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