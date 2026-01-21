Qua, 21 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EX-PRESIDENTE

Tarcísio cancela visita a Bolsonaro na cadeia prevista para quinta (22)

Anúncio se dá no contexto de pressão por candidatura de Flávio, mas governador alegou apenas que tem compromissos de agenda em São Paulo

Reportar Erro
Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em almoço em BrasíliaJair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em almoço em Brasília - Foto: Reprodução

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou a visita que faria nesta quinta-feira a Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, em Brasília, onde o ex-presidente está preso. Segundo o comunicado, o motivo é o “cumprimento de compromissos” no estado, e uma nova data será solicitada — as visitas precisam de autorização do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar da justificativa oficial, a mudança de planos se dá num contexto de pressão a Tarcísio. O governador, que para muitos da direita é considerado o melhor presidenciável para enfrentar o presidente Lula (PT), viu Bolsonaro colocar um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como candidato, e tem sido cobrado quando faz movimentos lidos como de pretenso concorrente.

Ao Globo, inclusive, Flávio tinha antecipado quais recados o pai daria a Tarcísio na visita marcada para quinta.

 

Leia também

• Bolsonaro dirá a Tarcísio que corrida ao Planalto está descartada e reeleição em SP é fundamental

• Nikolas Ferreira inicia caminhada de 240km em protesto a prisão de Bolsonaro

• Lula culpa Bolsonaro por disseminação de bets no país

— Tarcísio vai ouvir da boca de Bolsonaro que está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. Eleições presidenciais estão descartadas para ele — sentenciou o senador.

Diante da desconfiança do bolsonarismo, Tarcísio reiterou publicamente nas últimas semanas que apoiará Flávio. O governador também procurou ministros do STF em prol da prisão domiciliar para Bolsonaro, costura descrita por aliados como uma tentativa de preservar canal direto com o núcleo familiar que ainda influencia decisões e, ao mesmo tempo, manter o vínculo com o padrinho em meio ao vácuo criado pela prisão.

A solicitação para o encontro tinha sido apresentada na segunda-feira pela defesa de Bolsonaro, que foi transferido na semana passada para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como Papudinha. Por determinação do STF, todas as visitas ao ex-presidente precisam de autorização do relator.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter