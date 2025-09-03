A- A+

convite Tarcisio chama Malafaia para jantar em meio a julgamento de Bolsonaro e discussão sobre anistia Governador de São Paulo vem sendo cobrado por pastor a se posicionar de forma mais contundente contra o STF. Reunião também contará com líder do PL na Câmara

O pastor Silas Malafaia, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi chamado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para uma reunião no Palácio dos Bandeirantes na noite desta quarta-feira.

O jantar entre Tarcísio e Malafaia na sede do governo paulista ocorre em meio ao julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) e à tentativa de aliados do ex-presidente de emplacarem, no Congresso, uma anistia para os envolvidos na trama golpista.

Além de Malafaia, o jantar organizado por Tarcísio também contará com o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara e aliado do pastor. O governador de São Paulo, que tem feito movimentações de olho em uma candidatura presidencial em 2026, vem sendo cobrado nas últimas semanas, por Malafaia e por outros aliados de Bolsonaro, a se posicionar de forma mais contundente contra o Supremo.

Na semana passada, em um primeiro aceno a Malafaia, Tarcísio procurou Sóstenes e se comprometeu a articular o andamento da anistia aos condenados pela tentativa de golpe envolvendo o resultado das eleições de 2022.

Em seguida, o governador de São Paulo conversou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), seu colega de partido, numa tentativa de destravar projetos de deputados bolsonaristas com esse propósito na Casa.

A movimentação de Tarcísio foi vista por integrantes do governo Lula (PT) como parte de um movimento calculado para pavimentar sua candidatura à Presidência em 2026, buscando se firmar como herdeiro político de Bolsonaro.

Nos últimos dias, Tarcísio também passou a subir o tom nas críticas em relação à forma como o caso de Bolsonaro tem sido conduzido pelo STF. O governador de São Paulo afirmou a um jornal local que seu "primeiro ato" como presidente da República seria dar um indulto a Bolsonaro, em caso de condenação pela Corte. Além de chamar o julgamento do ex-presidente de "desarrazoado", Tarcísio também declarou na mesma entrevista que "não posso falar que confio na Justiça".

