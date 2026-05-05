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Eleições 2026 Tarcísio confirma André do Prado como pré-candidato ao Senado por SP e Ramuth na vice Governador de São Paulo diz que presidente da Alesp acertou vaga com Eduardo Bolsonaro nos EUA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta terça-feira (5) que a segunda vaga de seu grupo político ao Senado será entregue ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), o deputado estadual André do Prado (PL). Segundo o chefe do Palácio dos Bandeirantes, o aliado concluiu negociações com Eduardo Bolsonaro na terceira viagem aos Estados Unidos, onde o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está morando.

— André acertou essa pré-candidatura lá com o Eduardo, ele está lá nos Estados Unidos nesse momento. O Eduardo abriu mão da candidatura e então essa vaga fica com o André do Prado. Isso vai ser oficializado por eles, mas já estou dando a notícia aqui para vocês — declarou Tarcísio.

A expectativa é que Eduardo publique um vídeo nas redes sociais ao lado de Prado ainda hoje. Ele será o primeiro suplente da chapa, o que significa que, uma vez eleito, pode vir a assumir o cargo caso o titular precise se ausentar, como na hipótese de assumir um ministério ou uma secretaria de estado.

Tarcísio também oficializou a jornalistas a recondução do vice-governador Felício Ramuth (MDB) na chapa que tentará a reeleição ao governo em outubro. A informação já era conhecida nos bastidores e motivou a saída dele do PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, outro que tinha interesse na posição e acabou vencido.

— Está fechada (a chapa). A gente pode dizer que está fechada, o Felício é o nosso pré-candidato a vice-governador, um pré-candidato ao Senado é o Derrite, e o outro pré-candidato ao Senado é o André do Prado — disse o governador.

Ao escolher Prado, o PL desbanca o deputado federal Mário Frias (PL-SP) e o vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo (PL), mais ligados ao bolsonarismo e que também eram cogitados para a vaga. A decisão de lançar André do Prado vai na linha do que vinha sendo defendido pelo governador nos últimos meses, de apostar em um nome de centro-direita, menos ideológico, para fazer frente aos nomes da esquerda na disputa ao Senado – que, segundo a mais recente pesquisa Genial/Quaest, estão numericamente a frente dos postulantes da direita.

O outro pré-candidato da direita ao Senado será o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário de Segurança Pública da gestão Tarcísio. O lançamento da pré-candidatura de Derrite vai ocorrer na semana que vem, com eventos em Campinas e Sorocaba, e deve contar com a presença do governador e do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Quem é André do Prado

Natural de Guararema, na região do Alto Tietê paulista, Prado está no PL (antigo PR) desde que começou sua carreira política, ainda na década de 1990, quando foi eleito vereador de sua cidade natal por dois mandatos consecutivos. Após ganhar protagonismo no legislativo municipal, foi eleito vice-prefeito e, posteriormente, prefeito de Guararema, cargo que ocupou de 2005 até 2008.

Em 2010, disputou a primeira eleição como deputado estadual. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o pegou pela mão para fazer campanha em todo o Alto Tietê, relembra o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL).

A benção rendeu a ele a 57ª maior votação no estado e a mais alta do partido, pouco mais de 86 mil apoios nas urnas, e Prado passou a ser o único representante do PL na Alesp, em um momento que se penava para eleger representantes na política paulista. De lá para cá, são quatro mandatos como deputado estadual.

Na Alesp, assim como nos tempos de vereador em Guararema, o perfil de Prado é de privilegiar entregas nos seus redutos eleitorais e compor com o governo para tirar os seus planos do papel. O deputado foi da base do ex-governador Geraldo Alckmin, então no PSDB, e continuou apoiando Márcio França, João Doria, Rodrigo Garcia e agora Tarcísio de Freitas. Artigos publicados ao longo dos anos mostram que a reputação era basicamente construída abrindo portas para os prefeitos no Executivo paulista e por meio de emendas e benesses típicas: ambulâncias, caminhões de lixo, tratores agrícolas, equipamentos para postos de saúde e serviços públicos diversos.

Em termos de produção legislativa, André do Prado apresentou um total de 258 propostas ao longo de quatro mandatos como deputado. Destas, 66 viraram leis. O GLOBO analisou as matérias e verificou que 182 tratam de projetos de fácil aprovação, como apelidos, datas comemorativas, denominação de espaços públicos e tentativas de estabelecer municípios como de interesse turístico e associações como de utilidade pública.

A proposta mais controversa proibiu a distribuição e comercialização de armas de fogo de brinquedo em todo o estado, em 2014. O deputado justificou a ideia com base em relatórios da Unesco e do Instituto Sou da Paz. Alckmin barrou o projeto alegando invasão de competência da União, mas teve o veto derrubado e decidiu levar o assunto para o STF. A ação demorou nove anos para ser julgada sob relatoria do ministro Gilmar Mendes e, por decisão dividida, manteve-se a constitucionalidade da lei — votaram contra os ministros André Mendonça e Nunes Marques, indicados por Bolsonaro.

Prado também participou da elaboração da lei que liberou bebidas alcoólicas nos estádios de futebol durante a Copa do Mundo da Fifa de 2014 e que estabeleceu limitações e penalidades aos clubes e às suas torcidas organizadas que praticarem ilícitos durante os jogos. Entre os projetos que não foram para frente, há uma tentativa de proibir a nomeação a cargos públicos de condenados por agressão contra a mulher e de obrigar a instalação de filtros de partículas no sistema de exaustão dos veículos movidos a óleo diesel.

Após o primeiro mandato isolado, o PL conseguiu ampliar a influência na Alesp e chegar a seis deputados em 2018. Com a entrada de Jair Bolsonaro e seus aliados na sigla, veio a avalanche de votos que viria a alçá-lo a uma posição de destaque. Com o reforço de nomes como Bruno Zambelli, Major Mecca, Gil Diniz, Conte Lopes e Tenente Coimbra, muitos deles eleitos na onda do bolsonarismo pelo PSL, o partido de Valdemar saltou para 19 cadeiras, a maior bancada da Casa. O próprio deputado quase dobrou a sua votação, com R$ 570 mil direcionados pelo partido à sua campanha, além de R$ 110 mil gastos do próprio bolso.

Com o crescimento do PL, após a eleição, ainda em 2022, Tarcísio fez um acordo para deixar a legenda na presidência da Casa. Em troca, Prado não criou empecilhos para o governador durante o mandato: todos os projetos do Executivo tramitaram com rapidez e foram aprovados na Casa.

Deputado e governador ficaram cada vez mais próximos e, desde o ano passado, seu nome passou a ser cotado para compor a chapa majoritária de Tarcísio, inicialmente como vice, depois como candidato a senador. Com a decisão do governador de manter Felício Ramuth (MDB) como vice para a tentativa de reeleição, Prado passou a se movimentar mais assiduamente em torno da candidatura ao Senado e, para isso, precisava do aval de Eduardo Bolsonaro.

Isso porque havia um acerto no PL de que uma das vagas ao Senado em São Paulo ficaria para Eduardo. A situação mudou quando o deputado se mudou para os Estados Unidos, passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e, posteriormente, perdeu o cargo na Câmara dos Deputados. Ficou decidido, então, que caberia a Eduardo indicar o nome para concorrer ao Senado no estado.

Prado viajou para os Estados Unidos por três vezes, onde conversou com o filho de Jair Bolsonaro (PL) e o convenceu de seu potencial. Ficou acordado que Eduardo será o suplente dele. O suplente de um senador só assume a vaga em caso de morte, renúncia, cassação ou licença superior a 120 dias do titular.

Eduardo perdeu o cargo na Câmara dos Deputados por uma decisão administrativa, em razão de excesso de faltas, e por isso não perdeu os direitos políticos nem ficou inelegível. Entretanto, desde o ano passado ele é investigado pelo Supremo por suspeita de tentar coagir o Poder Judiciário e ter articulado, nos Estados Unidos, sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros da Corte.

Considerado da “velha guarda” do PL, Prado integra o partido muito antes da entrada da família Bolsonaro na legenda, e é tido como “menos ideológico” do que os familiares do ex-presidente.

Entretanto, o deputado sempre apoiou o clã e deve adotar uma postura mais crítica ao Supremo Tribunal Federal (STF) daqui para frente, como forma de abraçar a principal agenda dos bolsonaristas na disputa ao Senado e de afagar resistências em torno de seu nome, considerado mais “centrista”.

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