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eleições 2026 Tarcísio confirma Ramuth como vice e André do Prado ao lado de Derrite ao Senado Anúncio da candidatura de André do Prado é esperado para esta terça-feira, segundo fontes do Palácio dos Bandeirantes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou que o atual vice, Felício Ramuth (MDB), continuará compondo sua chapa na disputa à reeleição. Além disso, afirmou que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), será o segundo candidato ao Senado na chapa, ao lado de Guilherme Derrite (PP), que já havia sido confirmado.

"(André do Prado) acertou essa pré-candidatura lá com o Eduardo (Bolsonaro), está lá nos Estados Unidos nesse momento. Essas conversas já vinham acontecendo, obviamente a decisão ia caber, isso foi combinado lá atrás com o próprio presidente Bolsonaro, ia caber ao presidente e ao Eduardo. O Eduardo abriu mão da sua candidatura e então essa vaga, essa pré-candidatura fica com o André Do Prado. Isso vai ser oficializado por eles, mas eu já estou dando notícia aqui para vocês", confirmou Tarcísio.

Em coletiva nesta terça-feira, 5, para comemorar um ano do programa "São Paulo pra Toda Obra", Tarcísio também foi questionado se o ex-deputado Eduardo Bolsonaro será suplente de André do Prado, como vem sendo discutido. Contudo, afirmou que sobre isso ainda não sabe.

O anúncio da candidatura de André do Prado é esperado para esta terça-feira, segundo fontes do Palácio dos Bandeirantes. Em entrevista ao Estadão, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) disse que convidou Eduardo para ser seu suplente ao Senado. "Fiz o convite para que, se a decisão for pelo meu nome, ele esteja na suplência", afirmou o deputado estadual.

Uma eventual candidatura de Eduardo a suplente carrega riscos jurídicos. Isso porque o deputado teve o mandato cassado por excesso de faltas na Câmara e ainda responde a um processo no Supremo Tribunal Federal (STF), onde é acusado do crime de coação no curso do processo.

"Sobre a cassação por faltas, há espaço para discussão. Até onde tenho conhecimento, nunca houve análise de mérito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E, mesmo que houvesse, a composição da Justiça Eleitoral muda com frequência, e não é incomum que a Corte adote entendimentos diferentes sobre precedentes", afirma Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral da FGV-SP. "Já em relação ao processo criminal em andamento, uma eventual condenação até o prazo de registro das candidaturas, em 15 de agosto, tornaria Eduardo inelegível.

Além de Derrite e André do Prado, a direita deve ter outros candidatos ao Senado em São Paulo. O Podemos já sinalizou que pretende lançar o deputado federal Delegado Palumbo (SP) ou o empresário Geraldo Rufino. O Novo mantém a pré-candidatura do deputado federal Ricardo Salles (SP) e o PSDB segue avaliando candidatura própria tanto ao governo estadual quanto ao Senado.

Tarcísio afirmou que pretende conversar com os partidos a respeito desses nomes. "Vamos ver se a gente consegue ao máximo a convergência até o período das convenções."

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