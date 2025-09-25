Tarcísio confirma visita a Bolsonaro na segunda, nega tratar de anistia e assegura buscará reeleição
Governador de São Paulo afirma que visitará "um amigo e prestar solidariedade"
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deverá embarcar na segunda (29) de manhã com destino a Brasília para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão preventiva domiciliar.
Embora o tema anistia esteja em destaque nos noticiários e tramite com muitas resistências na Câmara, o encontro não vai tratar disso, pelo menos afirmou Tarcísio, ao ser questionado nesta quinta-feira (25).
— Eu vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele, é uma coisa que eu vou fazer sempre porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim — disse Tarcísio durante a entrega de duas estações de tratamento de esgoto em Guarulhos, na Grande São Paulo.
Ele também comentou sobre um possível aval de Bolsonaro à sua candidatura a presidente no ano que vem.
— Não deu o aval nenhum e eu sou candidato à reeleição, tem nada disso — afirmou o governador.
A viagem de Tarcísio a Brasília na segunda, pelo menos por ora, deverá ser rápida e não se estenderá a outros dias, como ocorrido há algumas semanas.