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Minas Gerais Tarcísio critica polarização "que não leva a nada" e elogia Zema, provável adversário de Flávio Governador de São Paulo recebeu a Medalha da Inconfidência em Ouro Preto, principal honraria do estado vizinho, na presença do ex-governador mineiro e pré-candidato do Novo ao Planalto

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira (21) que o Brasil 'gasta muito tempo com a polarização', criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e elogiou o pré-candidato a presidente e ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo), provável adversário de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no flanco da direita na corrida ao Palácio do Planalto.

Tarcísio recebeu neste domingo a entrega do Grande Colar do Mérito da Inconfidência, a maior honraria do governo de Minas Gerais, em Ouro Preto.

A medalha foi criada em 1952 pelo então governador e futuro presidente Juscelino Kubitschek para reconhecer pessoas e instituições que contribuem para o desenvolvimento do estado e do país. Este ano, foram 171 homenageados.

– Talvez o processo de substituição (da classe) política no Brasil venha sendo demasiadamente lento. Talvez isso concorra para a perda gradual de qualidade da representação. Talvez gastemos muita energia com a polarização que nos leva a nada. Talvez tenhamos uma mediatização exacerbada da vida nacional, enquanto (quem está) na liderança parece estar cada vez menos conectado aos anseios reais do povo – afirmou Tarcísio, a partir de discurso previamente escrito.

Sobre o ex-governador mineiro, que estava presente ao evento, Tarcísio fez acenos diretos e elogios a seus dois mandatos, assim como ao de seu sucessor no Palácio da Liberdade, Mateus Simões (PSD), pré-candidato à reeleição.

– Vejo esse esforço (de renovação de liderança) sendo feito em Minas Gerais nas últimas gestões. Vejo isso no trabalho do ex-governador Zema e agora no do governador Mateus Simões. Ambos têm se esforçado muito para resgatar a bússola da responsabilidade fiscal, da liberdade econômica, do respeito a quem produz – disse o governador de São Paulo.

Como mostrou O Globo na semana passada, o avanço do senador fluminense nas pesquisas reforçou a articulação da campanha do PL a Zema para que ele aceite ser vice na chapa bolsonarista.

O mineiro, no entanto, tem resistido e garantido a interlocutores que manterá sua pré-candidatura ao Planalto "até o fim".

Antes dos elogios de Tarcísio, Zema fez o mesmo com o governador paulista, em troca pública de afagos.

– Sua chegada ao governo (de São Paulo) fez uma mudança estrutural, com política de resultado, entrega e moderação – afirmou Zema, no evento.

Na cerimônia, tanto Tarcísio, cotado no flanco bolsonarista para disputar o Planalto antes da consolidação da candidatura Flávio, quanto Zema, sublinharam a capacidade de gestão e a moderação do outro.

Nos respectivos Legislativos estaduais, os dois construíram maiorias exclusivamente formadas por partidos de direita e de centro-direita.

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