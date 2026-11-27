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FAZENDA Tarcísio de Freitas elogia escoha de Trabuco para a Fazenda, mas diz que PT "pode atrapalhar" Trabuco aceitou o convite de Lula para assumir a Fazenda em seu quarto mandato após reunião no Palácio da Alvorada

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou como acertada a escolha do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, para o Ministério da Fazenda. Ao Broadcast Político, afirmou que a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstra pragmatismo, mas alertou que o próprio partido do petista pode atrapalhar o futuro ministro.

"Foi uma escolha acertada, que dá credibilidade em um momento difícil. Mostra pragmatismo e demonstra preocupação com a situação do País", disse.

Apesar do elogio, Tarcísio questionou como será a relação com setores do partido do presidente. "Quero ver como vão lidar com as alas mais radicais do PT, porque quem pode atrapalhar é o próprio PT."

A escolha já recebeu críticas na esquerda. O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) evocou a gestão do ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy no início do segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), interrompido pelo impeachment em 2016, e escreveu esperar que a história não se repita. Já o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) afirmou que a confirmação de Trabuco representaria "estelionato eleitoral".

Trabuco aceitou o convite de Lula para assumir a Fazenda em seu quarto mandato após reunião de pouco menos de duas horas no Palácio da Alvorada, na quinta-feira, 26. É o primeiro ministro confirmado para a próxima gestão e terá o desafio de equilibrar as contas públicas e conter a trajetória de alta da dívida.

A confirmação foi recebida com queda do dólar e alta da bolsa nesta sexta-feira. Por volta das 10h50, a moeda americana recuava 3,81%, a R$ 5,524, enquanto o Ibovespa avançava 2,76%, aos 181.671,42 pontos.

O elogio à escolha de Trabuco vai na contramão das críticas recentes feitas por Tarcísio ao governo federal. O governador apoiou o candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições.

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