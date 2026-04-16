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Eleições 2026 Tarcísio de Freitas lidera corrida pelo governo de SP, aponta Paraná Pesquisas Levantamento indica vantagem sobre Fernando Haddad no cenário estimulado e em eventual segundo turno

Uma pesquisa de intenções de voto divulgada nesta quinta-feira (16), realizada pelo instituto Paraná Pesquisas, aponta a liderança do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2026. O levantamento mostra o atual chefe do Executivo estadual à frente de seus possíveis adversários em diferentes cenários analisados.

No cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, Tarcísio aparece com 47,8% das intenções de voto, abrindo uma vantagem de 14,7 pontos percentuais sobre Fernando Haddad (PT), que soma 33,1%. Outros nomes citados incluem Paulo Serra (PSDB), com 4,6%, e Kim Kataguiri (Missão), com 3,5%.

Já na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados previamente, Tarcísio também lidera com 22,9%, seguido por Haddad, com 8,3%. Os demais nomes aparecem com índices inferiores a 1%, enquanto a maior parte dos entrevistados afirmou não saber ou não opinou.

O levantamento também simulou um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad. Nesse cenário, o atual governador venceria com 53,4% das intenções de voto, contra 37,3% do adversário. Votos em branco, nulos ou nenhum somam 5,8%, enquanto 3,5% não souberam responder.

Além das intenções de voto, a pesquisa mediu a rejeição dos pré-candidatos. Haddad lidera nesse quesito, com 42,9% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Tarcísio aparece com 27,2% de rejeição, seguido por Kim Kataguiri (17,5%) e Paulo Serra (17,3%).

A pesquisa foi realizada com 1.600 entrevistados entre os dias 11 e 14 de abril. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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