A- A+

ELEIÇÕES EM SÃO PAULO "Como governador, tenho vergonha de assistir aos debates para a Prefeitura de SP", diz Tarcísio Na ocasião, ele lembrou os debates que tinha com o então candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), em 2022

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse ter "vergonha" de assistir aos debates eleitorais para a Prefeitura da capital este ano. As declarações ocorreram durante o painel "Brasil 2025/26: As oportunidades nos Estados", em conferência do Banco Safra, em São Paulo, nesta terça-feira, 24.

Na ocasião, ele lembrou os debates que tinha com o então candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), em 2022.

"Foi um embate de ideias. Era um embate de direita e esquerda, que se fez de forma respeitosa. A gente nunca partiu para a agressão. Nunca debochei, nunca botei apelido, meu adversário também não", declarou. "Quando terminamos a eleição, a gente terminou amigo, sem problema nenhum. Posso ser adversário político, não preciso ser inimigo."

Tarcísio continuou: "infelizmente, tem gente que não tem conteúdo para discutir, não tem o que apresentar, e infelizmente alguns caras desses ainda seduzem muitas pessoas, muitos jovens. Tem muita gente iludida, tem muita gente de olhos fechados".

Na sequência, o governador de São Paulo criticou o que chamou de "apequenar o debate" e "transformar o momento de formação de convicção num circo".

"Eu tenho vergonha, como governador do Estado, de assistir ao debate para a Prefeitura que está acontecendo, porque eu quero pensar o futuro, e a Prefeitura de São Paulo é fundamental para o governo do Estado", declarou. "Se a gente quer fazer a diferença lá na ponta, Prefeitura e governo têm que trabalhar juntos."

Veja também

ELEIÇÕES EM SÃO PAULO PSDB rejeita pedido de expulsão de Datena por cadeirada em Pablo Marçal