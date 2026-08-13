A- A+

SÃO PAULO Tarcísio declara patrimônio de R$ 2,69 milhões ao TSE; Haddad informa R$ 861 mil Bens do ex-ministro da Fazenda estão concentrados em aplicações financeiras e cota de uma empresa; casa em Brasília é principal posse do governador de São Paulo

Os dois candidatos líderes em intenção de voto para governador de São Paulo nas pesquisas já entregaram à justiça eleitral suas declarações de bens.

Enquanto Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa a reeleição, possui R$ 2,69 milhões de patrimônio, seu adversário Fernando Haddad (PT) afirmou possuir R$ 861 mil agora.

Os valores constam de documentos que todos os candidatos precisam entregar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em ano de eleição.

Haddad, ex-ministro da Fazenda, tem a maior parte de suas posses concentrada em aplicações financeiras. No caso de Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura, o principal bem listado é um imóvel.

A evolução patrimonial do candidato petista pode ser conferida publicamente desde 2012 com dados do TSE, porque esta é a quinta vez que ele disputa uma eleição. Naquele ano, ele disputou a prefeitura de São Paulo (SP) e venceu.

O patrimônio de Haddad teve o seguinte histórico:

2012 - R$ 473.789,66

2016 - R$ 451.938,07

2018 - R$ 428.451,09

2022 - R$ 595.059,29

2026 - R$ 861.217,25

Ao longo de 14 anos, o que a declaração mostra é que, quando descontada a inflação (IGP-M), Haddad perdeu 28% do patrimônio que tinha quando comparado a 2012, quando trabalhou como prefeito e professor. Contudo, ele ampliou suas posses em 34% desde 2022, período em que foi ministro da Fazenda.





Os maior quinhão de seu patrimônio hoje está concentrado em aplicações financeiras (R$ 436 mil), na quota da empresa de Khlap Administração de "aluguel de imóveis próprios" (R$ 140 mil) e na posse parcial (26%) de uma casa no bairro de Planalto Paulista (R$ 183 mil), em São Paulo. Sua empresa Haddad & Haddad de consultoria empresarial foi listada com o capital simbólico de R$ 10.

No caso de Tarcísio, os dados do TSE só mostram a evolução patrimonial dos últimos quatro anos, período em que ele exerce um mandato como governador. Quase todo o seu patrimônio consiste em uma casa que o candidato à reeleição possui em Brasília, no valor de R$ 2.137.160.

O restante dos bens declarados pelo candidato do Republicanos estão em caderneta de poupança e aplicações de renda fixa.

Os valores totais que Tarcísio declarou nas duas eleições foram estes:

2022 - R$ 2.342.161,77

2026 - R$ 2.696.808,40

Quando descontada a inflação do período no intervalo de quatro anos, constata-se que o patrimônio do governador sofreu uma oscilação pequena para baixo, perdendo 6% do valor.

O Globo entrou em contato com os setores de comunicação das campanhas de Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas pedindo comentários sobre suas declarações enviadas ao TSE e aguarda respostas.

Veja também