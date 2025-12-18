A- A+

CONTRATO Tarcísio defende '"varrer a Enel" de SP e diz que renovação em 2028 seria "tapa na cara" Governador afirmou nesta quinta, 18, que tem ação pronta para entrar na Justiça, mas aguarda resposta do processo de caducidade anunciado terça

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira, 18, que a única solução para resolver o problema do fornecimento de energia em São Paulo é romper o contrato com a Enel.

"Só tem uma forma de proteger o cidadão de São Paulo: é varrer a Enel daqui. É impossível ficar pior", afirmou em coletiva de imprensa sobre os três anos de sua gestão.

Na terça, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governador de SP, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciaram o pedido de caducidade do contrato com a Enel.

A solicitação foi feita para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que disse que vai usar um processo já aberto em 2024 para acelerar a análise. O processo envolve o diagnóstico das falhas e direito de defesa da concessionária. Após o anúncio, a Enel disse estar disposta a enterrar a fiação e defende atuação em SP.

"Renovação do contrato da Enel em 2028 seria deboche, tapa na cara de todos os paulistas."

O governador de SP disse que espera uma reposta da regulação, mas está pronto para acionar a Justiça. "A gente tem que usar os remédios regulatórios. Nós sugerimos vários remédios regulatórios. Estamos com ação pronta na Justiça e também para ingressar na Justiça agora. Estamos esperando a resposta da regulação."

Ainda de acordo com o gestão estadual, a caducidade interrompe qualquer discussão sobre prorrogação de contrato. "Isso é fundamental. A gente tem que garantir que esse contrato não vai ser prorrogado e esse contrato faz mal para São Paulo. Esse contrato deixou São Paulo refém."

Sobre o processo de rompimento com a Enel, ele afirmou que irá cobrar o governo federal. "A partir do momento que eles assumem que precisam realmente iniciar o processo de caducidade, a responsabilidade, a bola tá com eles."





