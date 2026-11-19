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SÃO PAULO Tarcísio desmembra secretarias, acena a partidos aliados e mira 2030 com novo secretariado Governador de São Paulo já anunciou 16 nomes que farão parte do primeiro escalão do novo mandato

A segunda semana de anúncios de novos secretários pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito em outubro, teve desmembramento de pastas para abrigar aliados e sinalizações a partidos de centro-direita com os quais tem interesse de compor nas eleições presidenciais de 2030. Ao todo, já foram confirmados 16 nomes, a maioria deles já presentes na administração, ainda que em cargos diferentes dos atuais.

Entre as trocas mais significativas está a entrada de Ricardo Salles (Novo) na pasta de Justiça e Cidadania. O deputado federal renunciou à candidatura ao Senado a menos de uma semana das eleições, num movimento que beneficiou diretamente o grupo de Tarcísio em especial o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), André do Prado (PL), com quem protagonizou embates ao longo de toda a campanha pela proximidade do rival com o "Centrão".

Nesta semana, o governador deu mais três recados importantes. Na terça-feira (17), confirmou a manutenção de Roberto Carneiro, presidente estadual do Republicanos, como principal articulador político do Palácio dos Bandeirantes, o que agrada a base parlamentar. Ele continua na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, papel que até o ano passado era de Gilberto Kassab, presidente do PSD, e resultou em protestos de lideranças de outros partidos.

Nesta quarta-feira (18), Tarcísio anunciou o desmembramento de duas secretarias, de modo a contemplar três auxiliares. O aspecto mais relevante é o direcionamento de Natália Resende da pasta de Meio Ambiente e Logística para o Planejamento, recebendo funções que antes eram da Fazenda. Rafael Benini foi transferido de Parcerias em Investimentos para a nova secretaria de Infraestrutura, enquanto Samuel Kinoshita, atual secretário da Fazenda, cede lugar a Rogé.

Resende foi a responsável pela elaboração do plano de governo na campanha de reeleição de Tarcísio. A avaliação é de que ela ganha mais poderes ao controlar o orçamento, os investimentos e o trabalho de fiscalização das concessões estaduais, por meio das agências reguladoras, além de receber autonomia para atuar em projetos variados, incluindo obras de destaque do mandato.

O governador fez ainda um movimento claro de atendimento ao Progressistas, partido que não teve candidato a presidente da República este ano, ao manter o delegado Osvaldo Nico Gonçalves na pasta de Segurança Pública. Foi um pedido prioritário de Ciro Nogueira, presidente da sigla, e do deputado federal Maurício Neves, dirigente estadual, com vistas à articulação de uma candidatura de Nico à prefeitura de São Paulo, em 2028, junto ao prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Tarcísio teve reuniões presenciais com presidentes de três legendas nas últimas semanas para tratar da montagem do novo governo. Além de Ciro, estiveram Baleia Rossi, líder do MDB, e Renata Abreu, do Podemos. Segundo fontes a par das conversas, o governador tem demonstrado maior abertura a indicações de aliados, desde que elas tenham viés técnico e carreira condizente com as posições pretendidas. O grupo envolve ainda PL, Republicanos, PSD, União Brasil e outros.

Seguem em aberto os comandos das pastas de Saúde e Habitação, que estão hoje com o PSD; Esporte e Turismo, que eram do Republicanos; e Políticas para a Mulher, sob influência do PL. Administração Penitenciária, Controladoria-Geral do Estado, Desenvolvimento Social e Direitos da Pessoa com Deficiência completam a lista de incógnitas. Guilherme Afif Domingos, secretário-especial de Projetos Estratégicos, também não teve o nome divulgado até o momento.

Confirmados

Ricardo Salles Justiça e Cidadania (Arthur Lima)

Justiça e Cidadania (Arthur Lima) Marcos Guerson Desenvolvimento Econômico (Jorge Lima)

Desenvolvimento Econômico (Jorge Lima) Anderson Correia Ciência, Tecnologia e Inovação (Vahan Agopyan)

Ciência, Tecnologia e Inovação (Vahan Agopyan) Nerylson Lima Casa Civil

Geraldo Melo Filho Agricultura e Abastecimento

Marília Marton Cultura, Economia e Indústria Criativas

Leonardo Sultani Gestão e Governo Digital (Caio Andrade)

Gestão e Governo Digital (Caio Andrade) Roberto Carneiro Governo e Relações Institucionais

Rinaldo de Araújo Monteiro Casa Militar e Defesa Civil

Laís Vita Comunicação

Inês Maria Coimbra Procuradoria-Geral do Estado

Natália Resende Planejamento (nova pasta)

Planejamento (nova pasta) Rafael Benini Infraestrutura (nova pasta)

Infraestrutura (nova pasta) Thomaz Toledo Meio Ambiente (Natália Resende)

Meio Ambiente (Natália Resende) Rogério Campos Fazenda (Samuel Kinoshita)

Fazenda (Samuel Kinoshita) Osvaldo Nico Gonçalves Segurança Pública

*em negrito, novos cargos



Em aberto

Administração Penitenciária (Marcello Streifinger)

Controladoria-Geral do Estado (Rodrigo Fontenelle)

Desenvolvimento Social (Andrezza Rosalém)

Desenvolvimento Urbano e Habitação (Marcelo Branco)

Direitos da Pessoa com Deficiência (Marcos da Costa)

Esportes (Claudia Carletto)

Políticas para a Mulher (Adriana Liporoni)

Projetos Estratégicos (Guilherme Afif Domingos)

Saúde (Eleuses Paiva)

Turismo e Viagens (Ana Biselli)



Extintas

Transportes Metropolitanos (Marco Antonio Assalve)

Parcerias em Investimentos (Rafael Benini)

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